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AI為PC注入新力量！童子賢：「老樹發出新芽」產業再熱個5、6年

▲台北市電腦公會辦理COMPUTEX展前系列活動「AI PC產業前景座談會」，與會貴賓合影。（圖／台北市電腦公會提供）

▲台北市電腦公會辦理COMPUTEX展前系列活動「AI PC產業前景座談會」，與會貴賓合影。（圖／台北市電腦公會提供）

記者楊絡懸／台北報導

「2024年是AI PC元年，整個PC產業將帶來一股新的力量。」和碩（4938）董事長童子賢16日表示，AI不只是產品，而是一種自然存在的重要因素；AI PC的發展就像是「老樹發出新芽」注入新的生命改變台灣產業，是機會、也是挑戰，讓PC不再像冰箱、洗衣機只擺在家裡角落改改造型或價格，他也相信，AI熱潮可以讓整體產業發展個5、6年。

台北市電腦公會（TCA）舉辦台北電腦展（COMPUTEX）展前系列活動「AI PC產業前景座談會」，分別從AI PC趨勢與生態系、AI PC發展、企業與個人AI應用、個人化GPT等議題發表主題演講，現場指出，未來所有的電腦都會是AI PC，垂直場域的AI運算也將會是AI PC產業重要未來。

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2024年是AI PC元年！產業生態系串聯生成式AI科技

資策會MIC所長洪春暉指出，2024年將是AI PC元年，雖然目前規格尚未確定，但多家處理器廠商已經陸續推出AI算力更強，且整合NPU的新款處理器。同時，微軟也計畫發布更新版的Windows 11，正式整合Copilot功能。

▲資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉。（圖／台北市電腦公會提供）

▲資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉。（圖／台北市電腦公會提供）

洪春暉強調，AI PC具有3大優勢：提升運算反應速度、節省雲端資源成本，以及提高隱私與安全性。由於AI PC需要根據不同的使用場景搭配各種AI應用服務，而不是標準化產品，各大品牌廠商將加速AI應用開發，以實現產品差異化價值。

Intel副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧表示，AI可以協助各行各業垂直市場應用發揮效益，以亞東醫院為例，透過AI科技與診斷模型的開發，可以有助於準確辨識早期喉癌，把握患者的黃金治療期。

汪佳慧說，AI工作需求的增加，將使半導體產業在2030年達到1兆美元的市場潛力；AI技術將在零售、製造、健康、通訊等領域釋放更多商機，Intel並提供從AI PC、企業與邊緣運算、資料中心等場域完整AI運算解決方案。

▲Intel副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧。（圖／台北市電腦公會）

▲Intel副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧。（圖／台北市電腦公會）

在AI PC產品方面，汪佳慧說，Intel Core Ultra處理器能夠讓PC直接執行生成式AI（GenAI）模型，已有超過500個AI模型經過最佳化。由於AI應用需要硬體與軟體的結合，英特爾通過AI加速計畫，與全球超過100家軟體廠商合作，持續開發更多AI應用。

汪佳慧強調，未來AI相關應用將無處不在，並且會在各行各業中發揮重要作用。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰指出，生成式AI將是與裝置互動最新介面，因為包括文字、影像、程式碼、音樂、語音等輸入資料，生成式AI都能在套用大型語言模型、多模態模型與較少資料大型語言模型（LLM）來進行處理，並預估每年生成式AI可以全球帶來2.6兆到4.4兆美元的經濟效益。

由於生成式AI越來越複雜，劉思泰認為，將進入混合式AI（Hybrid AI）時代，也就是「簡單AI」運算在設備（端點）處理，「複雜AI」在邊緣雲端運算，因此複雜AI就需要上傳到數據中心雲端。

▲高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰。（圖／台北市電腦公會）

▲高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰。（圖／台北市電腦公會）

劉思泰表示，高通推出的Snapdragon X Elite SoC處理器，在CPU、GPU、NPU等協助下，不僅運算效能提升，並且直接內建AI功能，並且可以直接使用高通AI Hub下載通過最佳化的上百種AI模型，讓使用者能真正感受AI PC的效能與生產力。

他說，高通將與多家OEM和品牌PC業者合作，推出新一代的AI PC產品，即將在COMPUTEX 2024展會上亮相，展示強大性能與應用情境。

Google Chrome研發總經理馬大康博士指出，生成式AI能顯著提升企業和個人的工作效率，這也是各行各業積極導入生成式AI的主要原因。

為了讓更多人受惠於生成式AI的服務，Google推出了「Gemini」大型語言模型服務。在Google I/O上，除了原有的Gemini Ultra、Gemini Pro和Gemini Nano，還推出Gemini 1.5 Flash，屬於Gemini 1.5 Pro的精簡版，並且推出可互動的Gemini Live。

此外，Google還推出了基於Gemini模型技術開發的Gemma輕量開源模型，可在應用程式、硬體設備、行動裝置或雲端服務上運行，將推出內建AI功能的Chromebook Plus，並會在COMPUTEX中展出。

▲Google Chrome研發總經理馬大康。（圖／台北市電腦公會提供）

▲Google Chrome研發總經理馬大康。（圖／台北市電腦公會提供）

馬大康認為，企業可以通過使用Gemini for Google Workspace來提升生產力，包括Gmail的自動生成郵件、Meet的自動翻譯和會議重點記錄、Chat的聊天內容總結，以及Slide的文字生成圖片等多種生成式AI功能。

耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠則介紹如何利用耐能的NPU加速器、AI晶片和AI演算法，來設計個人化的GPT應用，他強調，輕量級LLM快速、精準且容易執行的特性。

以邊緣AI運算為例，透過分拆AI模型，可以在內建NPU的單晶片SoC架構的AI晶片中運作，耗電量比一般GPU低，也就是在Edge端跑GPT應用。為了方便一般使用不同Edge GPT功能，可以透過KNEO開放式平台，安裝或選購各類Edge GPT軟體與模型，降低開發所需成本。

針對企業對資料保密性和安全性的考量，馬大康說，耐能推出了KNEO企業用私有化Edge GPT解決方案，運算速度快且低耗能，並且內建GPT模型訓練服務和離線AI伺服器，滿足大部分企業對於私有化GPT運算的需求，已有各種不同行業指標客戶都在使用當中。

▲「AI PC產業前景座談會」與會貴賓合影。由左至右為宏碁智醫董事長連加恩醫師、光寶科技總經理邱森彬、和碩董事長童子賢、華碩共同執行長胡書賓、廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令、資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉。（圖／台北市電腦公會提供）

▲「AI PC產業前景座談會」與會貴賓合影。由左至右為宏碁智醫董事長連加恩醫師、光寶科技總經理邱森彬、和碩董事長童子賢、華碩共同執行長胡書賓、廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令、資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉。（圖／台北市電腦公會提供）

未來所有電腦都會是AI PC！垂直場域的AI運算將會重要未來

另外，在「如何以AI PC生態系提升產業競爭力」座談會中，產業界重要人物齊聚一堂，包括和碩董事長童子賢、華碩共同執行長胡書賓、廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令、光寶科技總經理邱森彬，以及宏碁智醫董事長連加恩醫師等。

座談會中，不僅提到「未來所有PC都會是AI PC」，AI將成為日常生活的一部分，更探討了AI PC產業生態系特性，也分享了未來AI PC將朝向垂直場域（Vertical Domain）AI應用發展。

AI PC可以透過Hybrid AI（整合地端、近端與雲端AI），搭配智慧醫療、智慧製造等各類產業領域需求，開發垂直場域專用生成式AI模型，不僅提升企業運作效率，更能夠提升工作能力，讓各行各業在生成式AI浪潮中受益匪淺。

關鍵字： 台北市電腦公會童子賢AI PCCOMPUTEX科技

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