台積電飆漲逾4成令人傷腦筋！　外媒曝「部份基金持倉面臨上限」

▲台積電。(圖/記者高兆麟攝)

記者高兆麟/綜合報導

根據外媒彭博社報導,晶圓代工龍頭台積電(2330)今年已上漲42%,其在高端AI晶片製造領域的主導地位,備受基金經理青睞。但他們現在面臨單一持倉限制的基金不能再增持台積電股票,可能還得因為漲幅過高拋售部分持股。

BNP Paribas Asset Management Asia Ltd.的亞洲和全球新興市場股票負責人Zhikai Chen表示:「台積電的規模在我們的基準占的太大了,導致我們不能大幅超配,特別是受到UCITS約束的基金,要求單一股票持倉上限為10%,」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Chen的基金追蹤MSCI AC亞洲(除日本外)淨總回報美元指數,台積電在所有成分股中所占權重為9.5%,其次是權重占4.7%的騰訊控股。台積電在台股加權指數中的權重更大,占到32%。

UCITS全稱為「歐盟可轉讓證券集合投資計畫」(Undertakes for the Collective Investment in Transferable Securities),是歐盟委員會在該地區管理和銷售共同基金的監管框架,UCITS基金通常將單一資產的投資上限限制在10%。

彭博社報導指出,台積電是亞洲市值最高的公司,也是該地區其他主動管理型基金的最大持倉。截至3月底,台積電在摩根資管的SAR亞洲基金和富達新興亞洲基金的權重超過9%。