台商中國投資頻虧損　謝金河：傳產龍頭在中國失去優勢

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「傳產龍頭在中國失去優勢」為題撰文，表示5月的財報正是謎底揭曉的時刻，先前炒過頭的個股，股價就會出現拉回的壓力，過去傳統產業大老經常站在政府對立面，經常嚴厲批評政府，是因為他們在中國有很大的投資收益，但現在這個情況正在改變。

以下謝金河臉書全文：

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五月是報稅的季節，也是上市上櫃公司遞交首季財務報告的重要日子！對投資人來說，開年以來的股價波動，很多是初估，預測的，因此，股價上漲也稱為作夢行情。5月的財報正是謎底揭曉的時刻，先前炒過頭的個股，股價就會出現拉回的壓力。

季報是一年開始的成績，對企業的未來及股價有重要指引的作用，今年首季上市上櫃公司淨利8738億元，是一張不錯的成績單。第一季的業績是一年之始，因此，首季季報成績，我會特別仔細看！

尤其是台灣企業在中國的投資損益。例如，在中國養豬失利，去年認列投資中國損失19.77億元的穩懋，第一季再虧6.67億元，沒有縮小跡象。過去在中國風生水起的85度C，去年在中國營運急轉直下，去年第四季虧損2.585億，今年首季再虧1.72億元，股價已經從最高的439元跌到92.1元。

比較特別的是，台灣傳統產業龍頭，過去深耕中國，獲利也都來自中國，但現在的情勢正在逆轉，例如，台玻在2021年在中國的投資收益106.77億元，22年9.72億元，23年15.19億元，今年首季虧損7639萬元，台玻向來以自有資金豐沛為傲，自許不向銀行借款，但現在有406.22億元的負債。

水泥受到衝擊更大，台泥在2021年從中國認列139.92億，22年開始虧損，今年首季賠11.65億元，台泥把水泥本業移向土耳其，萄萄牙。亞洲水泥在21年從中國認列73.35億，去年第四季虧損3.24億，今年第一季虧損6.05億，虧損正在擴大。

台塑在中國也有同樣狀況，21年有83.96億元投資收益，台化有74.62億元，南亞有191.64億，但南亞首季在中國虧1.24億，台塑虧6.86億，台化虧3.95億元。

過去傳統產業大老經常站在政府對立面，經常嚴厲批評政府，是因為他們在中國有很大的投資收益，但現在這個情況正在改變。像商業總會的賴正鎰，他經營的鄉林建設，在中國每年都賠大錢，鄉林建設在21年認列投資中國損失8.14億，22年賠9.86億，23年虧損10.19億，今年首季虧損3.338億，我在想，營建業上市公司都賺大錢，唯獨鄉林建設連續三年賠大錢？原來是中國投資虧大錢！磁磚業的冠軍也有這個狀況。