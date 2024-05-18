中鋼發行15.7億元綠色公司債　投資中能離岸風力發電場

▲中鋼17日宣布發行無擔保普通公司債，金額為15.7億元。（圖／CTWANT提供）
圖文／CTWANT
中鋼（2002）昨（17）日宣布，完成2024年第一期無擔保普通公司債發行，擬發行金額為15.7億元，全數為綠色債券，總計參與競標金融機構共10家。所募資金將用於投資興建中能離岸風力發電場以落實發展綠能產業決心，預計5月28日發行。中鋼週五股價終場每股小跌0.10元，收在25.05元。
中鋼表示，該公司2024年度第一期無擔保普通公司債，經邀請國內各大金融機構參與投標，以荷蘭標方式決標，總計參與競標金融機構共 10 家，總計投標量36.7億元，開標結果五年期以票面利率1.84%發行，金額為15.7億元，自發行日起屆滿到期日一次還本。
中鋼公司債業於5月17日取得主管機關核准在案，主辦承銷商為元富證券股份有限公司，並預定於5月28日發行。
中鋼說明，這次公司債全數為綠色債券，所募資金將用於投資興建中能離岸風力發電場。並指出，中能風場已完成基樁及水下基礎安裝，亦已完成首座風機安裝，預計今年內即可投入綠電供應行列。同時也充分落實本公司「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸，以及「低碳轉型」、「數位轉型」、「供應鏈轉型」三大轉型行動。
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