中鋼發行15.7億元綠色公司債　投資中能離岸風力發電場

00878奪台股人氣王！股東人數首超車中鋼 一表秒懂最夯20檔

根據集保公司今（18）日公布最新股東人數，長年穩居冠軍寶座中鋼（2002）首度被人氣ETF國泰永續高股息（00878）超越，00878股東人數衝高至126萬9986名，是貨真價實「國民ETF」。

00940換股「優先增持」曝光！玉山金近1% 長榮航、華碩成亮點

元大台灣價值高息（00940）17日盤後公布換股名單，50檔成分股，有21檔新增、21檔刪除，其中，外界最關注的長榮（2603）並未被剔除，而從成分股觀察，會發現此次新增名單中權重最高的是玉山金（2884），比重逼近1%，受多數投資人矚目。

房屋稅不是屋齡逾30年不用繳 稅務單位曝2條件免徵

113年房屋稅本（5）月開徵，稅務單位在開徵期間常有民眾詢問，房子都住30年了為什麼還要繳房屋稅？到底住幾年才可以免稅？ 嘉義市政府財政稅務局表示，其實老屋還需不需要繳房屋稅，與屋齡無關，而是需符合「房屋現值達免徵標準」及「住家使用」2個條件。

曾寵妻豪贈2.4億股票！光罩執行長吳國精辭世 享壽74歲

光罩（2338）今日發布重訊表示，執行長吳國精辭世，享壽74歲，吳國精過去曾大手筆把名下光罩股票，轉讓給妻子吳賴惠珍，被媒體視為半導體業寵妻一族。

00940換股啟示錄 專家：00878可能剔除2檔壽險金控

女子今天早上沒有發文，就是在等待00940的更新。00940這次50檔成分股21進、21出。從換股進出來看，先前很多投顧、分析師預估目前00940第一大持股「長榮」會被踢除而引來大聲批評，看來又是一場預測失準，長榮並不在00940踢除的名單中。

難逃「破發」緊箍咒 月配高息00943下周一14.99元掛牌

月月配、高股息ETF再增一檔！兆豐台灣電子成長高息等權重（00943）預計下周一（20）日上市掛牌，但仍難逃今年新掛牌跌破發行價「緊箍咒」，公司公布17日淨值為14.99元，也就是下周一以14.99元掛牌，交易首日即跌破15元的發行價。

夏普減產面板救星？ 面板雙虎可望止穩！

夏普於2024年第一季由於面板業務認列了巨額減損損失，導致淨損達1,520億日圓。因應此財務困境，夏普進行了一系列的業務調整，包括將停產位於土界市的10代面板廠SDP，並計劃在2024年9月底之前完成。此外，夏普也計劃減產中小尺寸液晶面板，並考慮出售半導體事業和智慧手機用相機模組事業。這些調整旨在減少固定成本和優化生產效率。此消息一出，也帶動今日面板雙虎紛紛走高。

台商中國投資頻虧損 謝金河：傳產龍頭在中國失去優勢

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「傳產龍頭在中國失去優勢」為題撰文，表示5月的財報正是謎底揭曉的時刻，先前炒過頭的個股，股價就會出現拉回的壓力，過去傳統產業大老經常站在政府對立面，經常嚴厲批評政府，是因為他們在中國有很大的投資收益，但現在這個情況正在改變。

長榮航太打造營運「第3隻腳」 新機遞延挹注維修業務短期利多

長榮航太（2645）總經理李緯章表示，全球航空市場恢復，業務需求放大，持續擴展歐洲市場，加上打造維修、製造業務之外的「第3隻腳」，全年營運看法仍正向。

00940成分股調整！29檔保留 3檔買最多權重增

元大臺灣價值高息（00940）首次換股在17日揭曉，新增與刪除股各21股，換言之，50檔成分股中有29檔保留在名單上，但仍需面對權重增減考驗，根據00940最新公佈成分股權重變化，在上周（5/13~5/17）換股期間，29檔保留股有14檔權重增加，其中又以中信金（2891）、聯電（2303）與聯詠（3034）加碼最多。