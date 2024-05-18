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今彩539頭獎3注中獎　獎落新北、桃園

▲▼台灣彩券擴大加碼，由台彩董事黃志宜、台彩總經理謝志宏共同宣布，從中秋到雙十國慶，包含威力彩、大樂透、賓果賓果、今彩539、39樂合彩總計加碼8.4億元。除此之外，也將在9/2推出小精靈、大麻將及烤肉趣三款主題刮刮樂來刺激買氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲今彩539昨晚開出2注，今晚再開出3注頭獎。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

今彩539第113120期開獎，中獎號碼37、11、32、05、10；派彩結果，頭獎3注中獎，獎金新台幣800萬元。

貳獎205注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

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3星彩中獎號碼547，壹獎45注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼7927，壹獎17注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

▼今彩539第113120期售出頭獎商店。（圖／翻攝自台灣彩券）

▲▼今彩539第113120期。（圖／翻攝自台灣彩券）

關鍵字： 今彩539

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