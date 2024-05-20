國泰金調查：63%投資人表態不退場　報稅又抱股

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國泰金（2882）旗下經濟研究團隊發布最新經濟調查，發現民眾4月雖受國際股市干擾樂觀情緒下降，但有63%投資人看好5月台股表現表態不可能在5月報稅季出脫股票基金，較前次調查高出14個百分點。

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調查指出，多國央行4月召開貨幣政策會議，市場對主要央行降息預期減緩，國際股市區間震盪，民眾對於台股的樂觀指數走降至14.4，較前月的18.6下滑4.2點，風險偏好指數下跌至19.5 ，也較前月下滑0.5點。

不過，由於上市櫃企業多數將集中於第二季召開股東常會，決議分配股利並開始除權息，2024年有41.4%民眾有意願參與除權息，相對去年調查增加7.1個百分點，29.2%的民眾意願則不高或沒意願參與，相對上次調查減少5個百分點。整體而言，民眾對於參與除權息的意願相較於上次調查增加。

國泰金指出，每年5月報稅季來臨，投資人或有賣股票/基金資產換現繳稅或節稅的需求。與2023年5月相比，本次調查結果有63%的民眾可能性不高或不可能在報稅季前出脫股票基金，相對上次調查增加1.4個百分點。整體而言，民眾在報稅季前可能出脫股票的看法與去年相近。

買房意願增

至於經濟情勢觀察，國泰金指出，雖然民眾景氣現況樂觀指數下降至6，展望樂觀指數同步走低至2 ，但仍保持在偏樂觀的正值。大額消費意願指數及耐久財消費意願指數則同時上揚，分別增至11.5及 -8.3，其中大額消費意願仍偏樂觀。房屋買賣意願近期呈現連續上升趨勢，其中買房意願及賣房意願指數分別上揚至-38及 0.7。

另外，48%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，67%民眾預期通膨仍高於2%。

這項調查於2024年5月1日至5月7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共16,543份有效填答問卷。

