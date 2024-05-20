台灣價值520衝出！00940今漲贏台股　投資人驚嘆「巨嬰回神」

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

520 總統就職但台股行情上下震盪，不過與「台灣價值」諧音的元大台灣價值高息ETF（00940）掛牌一個半月後發威，單日漲近1%，表現全台股 ETF 最強勢，成交量同步放大至17.5萬張，散戶上自救會臉書詢問「回神」原因，法人則認為與換股方向正確有關。

台股今（20日）原開高，但在11點50分跌150.29點後跌勢收斂，收盤前15分鐘翻紅，終場小漲13點來到21271.63點，漲幅0.06％，高低震盪236.17點，成交量4440.26億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日漲贏台股ETF包括：00940（漲0.93%）、統一台灣高息動能（00939、漲0.76%）、群益台灣精選高息（00919、漲0.56%）。

月配高息的00940挾帶著10元低門檻入手價，在台股 EIF 市場掀起熱潮，成立規模高達1752億元喜獲「巨嬰」封號，上市第一個月定期定額交易戶數便躍居 ETF 定期定額前20大排行榜，一直是投資人熱議焦點。

由於今天是00940成分股轉換公告後首日，恰逢520總統就職典禮，盤中台股一度從高點下挫，隨後尾盤拉回收漲，00940則逆勢全日都在平盤之上表現，股民在「00940自救會」討論區上大表不解，頻頻詢問巨嬰回神的原因。

法人分析，00940 新成分股公告首日，除了既有成分股的表現強勢，從上周五開始生效的新成份股亦有不錯表現，表現較佳的產業包含半導體、電子通路、汽車工業、鋼鐵、銀行等相關類股，本次換股整體來看是加分，搭配新政府政策延續性，未來行情值得期待。

2016/5/20 蔡英文就職典禮前後，加權股價指數約為8,100點，自此再未跌破此點位，至2024/5/20 賴清德就職典禮收21.271點，8年張幅逾160%，若加計含息同期間總報酬逾250%。