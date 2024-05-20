快訊／威力彩2億獎號出爐！明「端午加碼」大樂透加開100組100萬

▲威力彩2億獎號出爐。（圖／記者許力方攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（20）日將開獎威力彩第113000041期，頭獎保證有新台幣2億元。台彩稍早公布中獎號碼，第一區中獎獎號為01、05、07、19、32、33；第二區中獎獎號則為03。另外，台灣彩券公司今（14）日宣布端午將祭出史上最多5款遊戲加碼，總獎金達5億元。最受歡迎的「大樂透」將在明（21日）起將加開「100組100萬元」。

台彩今年改版推出全新玩法的「3星彩」及「4星彩」首度加入加碼行列，自5月20日起連續18期壹獎獎金翻倍，並於同日啟動「39樂合彩」加碼，連續12期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元；每5分鐘開獎的「BINGO BINGO賓果賓果」6月7日至6月22日獎金加碼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台彩總經理謝志宏表示，5月21日開獎的「大樂透」除了當期的例行獎號可以對獎外，會再加開100組6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），每組獎金100萬元，總加碼金額1億元，若民眾幸運對中加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金100萬元，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

謝志宏指出，如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月5日為止。想把握「大樂透」加碼期間限定雙重中獎機會的民眾，不妨參考歷年端午大樂透加開百萬獎項的中獎人買法，一次買齊「大樂透」5月21日至7月5日加碼期間的彩券，或與親友集資採用包牌買法提高中獎機會，不僅不會錯過每一期的中獎機會，若受到財神爺青睞，還有機會一舉帶走億元頭獎與加碼的百萬獎項！

謝志宏估計，這次端午加碼，營業額將會增至17億元，高於平常3倍以上。他同時指出，台彩今年頭獎中獎率明顯提高，大樂透比往年開出機率高出1.7倍，威力彩更高出1.6倍。