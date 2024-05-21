AI PC來了！微軟全新Copilot+ PC搭GPT-4o　激勵高通股價刷新高

▲微軟（Microsoft）發表內建AI功能的「Copilot+ PC」。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

微軟（Microsoft）一年一度Build開發者大會20日於美國西雅圖登場。這次多以AI為主軸，發表內建AI功能先進晶片、搭載Windows作業系統的「Copilot+ PC」，採用高通（Qualcomm）處理器，並預告OpenAI新的AI模型「GPT-4o」很快就應用在Copilot上。

微軟發表全新「Copilot+ PC」系列產品，主打專為生成式AI設計的全新電腦機型，最大特色是導入OpenAI最新AI技術GPT-4o，將AI整合在Windows作業系統裡。

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這意思是，AI功能及運算都將直接在電腦裝置上運行，不用透過雲端，確保資安、也減少網路延遲，其中，最常見的AI功能，包括影片即時字幕及翻譯、推薦傳訊息的回應內容、會議重點摘要、依據文字描述生成圖像等。

從硬體來看，微軟將「Copilot+ PC」定義為帶有NPU（網路處理器）的Windows PC，也就是除了有CPU、GPU之外，還要結合NPU的強大性能，建構出全新AI系統的架構，且電池續航力更強，單次充電可支援長達22小時影片播放。微軟宣稱「Copilot+ PC」效能，比蘋果公司（Apple）搭載M3晶片的15吋MacBook Air，還高出58%。

▲微軟宣稱「Copilot+ PC」效能，比蘋果公司（Apple）搭載M3晶片的15吋MacBook Air，還高出58%。（圖／達志影像／美聯社）

微軟首批「Copilot+ PC」搭載高通Snapdragon X Elite和X Plus處理器，除了微軟自家Surface PC之外，也與聯想（Lenovo）、戴爾（Dell）、惠普（HP）、華碩（2357）、宏碁（2353）、三星等電腦製造公司合作推出這款AI PC。後續也將有搭載英特爾（Intel）和超微（AMD）處理器的機型。

據了解，「Copilot+ PC」售價為999美元起（約新台幣3.3萬元），已開始接受預購，將於6月正式上市。微軟也預估明年「Copilot+ PC」筆電出貨量將達5,000萬台。

微軟發表會結束後，相關消息也激勵股市。根據5月20日的美股資訊，高通股價上漲2.01%、收197.76美元，寫下歷史收盤新高。今年為止，高通已上漲逾36%。