華南金「史努比碗」領取攻略曝光！　5／27通路兌換起跑

▲華南金股東會紀念品「SNOOPY 事事如意碗組」。（圖／華南金提供）



記者陳瑩欣／台北報導

擁有41.1萬股東的華南金（2880）股東會紀念品「SNOOPY事事如意碗組」洽領攻略曝光！公司今（21）日起陸續發送股東會開會通知單，零股也能洽通路兌領，但通知單上註明「數量不足時，得以等值商品替代之」不少股東已先表態，要在5月27日（周一）開放洽領時搶先兌換，以免撲空扼腕。

華南金今年股東會定6月21日召開，今日公告的紀念品不但可與永豐金（2890）豐收椅、開發金（2883）野餐墊、中信金（2891）雙層隔熱碗一較高下，也被認為是今年上市公司中，最有機會超越中鋼（2002）股東會紀念品「砧心有您」的商品。

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▲華南金史努比碗洽領規定，可點圖放大。（圖／翻攝華南金公告）



不過，這次華南金特別說明，兌領有4大注意事項，包括：

1、數量如有不足時，得以等值商品替代之；

2、如欲委託本公司股務代理人代理出席，洽領時間自5月27日起至6月7日止（限上午8點30分至下午4點30分)，須洽華南永昌綜合證券各地分公司辦理

3、如不委託代理出席股東會單純領紀念品的股東，在領到股東會通知書並在紀念品兌換處簽名或蓋章後，在6月11日到6月21日止（限上午8點30分至下午4點30分)至華南永昌證券全省分公司洽領

4、紀念品不採郵寄方式，股東常會後不補發

華南金控近年來股東會紀念品以實用路線為主，包含109年「捲捲矽水瓶」、110年「法國樂美雅餐盤」、111年「樂扣樂扣耐熱玻璃保鮮盤」，去年推出「卡娜赫拉陶瓷保鮮盒」，今年推史奴比碗為連續2年走卡通風。