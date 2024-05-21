全台首創　城市科大觀光系越南生等將赴越捷航空台灣總代理實習

▲上二圖為簽典禮現場；下圖城市科大觀光系主任郭名龍(前左)，越捷航空台灣總代理陶世龍董事長(前右)共同簽署產學攜手合作備忘錄，最後排左起觀光系副主任黃柏維，教師李奇嶽、楊雅琦與張瑄懿。（圖／李奇嶽提供）

記者張佩芬／台北報導

台北城市科技大學觀光事業系今日(21)與越捷航空台灣總代理金遠東旅行社，簽署產學攜手合作備忘錄，雙方共同培育航空旅運暨觀光旅遊人才，越捷航空將提供旅運暨觀光旅遊協同教學資源，共同培育學生為未來能為產業所用。城市科大有上萬名學生，其中越南生近3千人，金遠東董事長陶世龍表示，不論是越籍、台籍或外籍學生，該公司與越捷都歡迎。

台北城市科技大學觀光事業系系主任郭名龍，帶領副主任黃柏維，教師李奇嶽、張瑄懿、楊雅琦及同學拜會金遠東國際旅行社，由董事長陶世龍親自接待，雙方就企業實習以及畢業生就業職缺交換意見並舉行產學攜手合作備忘錄簽屬儀式。

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郭名龍表示，該系非常榮幸能與越捷航空合作，未來會將依照越捷航空的人才訓練需求事先在學校的課程以及教育訓練安排上，進行相關的設計與導入，減少學用落差，讓同學成為企業即戰力。

越捷航空台灣總代理金遠東國際旅行社總經理陶世龍表示，歡迎城市科大觀光系的同學，不管是台籍，越籍或其他外籍生，包括日籍或泰籍，在大三實習或畢業就業時能夠到越捷航空實習，不管是機場的地勤票務客務服務，或是公司總部的相關工作職缺，都希望同學未來能來加入一起服務，公司在薪資福利待遇上也會給予最大的支持。外籍生就業也願意協助取得台灣的工作簽證。

就讀城市科大觀光系新南向班的大四同學梁美嫻表示，很開心系上能夠協助到越捷航空台灣總代理面試，希望將來能在台灣的航空業發展。

陶世龍指出，金遠東也有投資天際地勤公司，公司設立已逾五年，在桃園與高雄代理越捷、泰越捷、越竹航空、澳門航空與馬來西亞巴澤航空等地勤業務，學生是大三的時候開始實習，大四課程少，開始考證照，可以在金遠東或天際地勤打工，畢業後可經考試成為正式員工，也有機會到越捷總公司工作，如果在台灣工作滿五年，就能取得台灣永久居留證。