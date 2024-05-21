東森國際送股東自然美精油洗髮露　股東會現場加贈東森E幣百枚

▲東森國際送股東高檔東森自然美活絡豐盈精油洗髮露300ml；圖中產品為250ml。（圖／東森自然美提供）

記者張佩芬／台北報導

東森國際(2614)本月27日將在福華大飯店地下二樓福華廳舉行股東會，今年為9.6萬多名股東準備的紀念品，是東森自然美特別為東森國際生產的高檔自然美活絡豐盈精油洗髮露300ml，到場參加股東會的股東，還將加贈東森E幣100枚，等同100元現金。

自然美出品的活絡豐盈精油洗髮精，這款專研髮肌的產品，精心嚴選多種草本植物精萃及多款活性成分，旨在賦活、養護和清潔頭髮，讓頭髮在天然植物的呵護下，恢復原有的光澤與彈性。清新可人的精油芬芳，則可帶來獨特的呵護體驗。

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▲東森國際還為到場參加股東會的股東們準備了小驚喜，將加贈東森E幣100枚。（圖／東森購物提供）

為了回饋股東支持，除了發放股東紀念品外，東森國際還替股東們準備了小驚喜，贈送東森E幣100枚。股東會當天，所有到場股東都能「掃碼現領」，只要掃描QR Code，輸入股東戶號、身分證字號及手機號碼，即可獲贈100枚東森E幣，每人限領一次。

E幣可於東森購物指定通路使用，1枚E幣可折抵1元現金。東森國際希望藉此活動感謝股東支持，並鼓勵更多人參與東森購物平台的運營，以促進業績成長。

東森國際近幾年股東會送的紀念品都是東森自然美的優質產品，去年送的特潤水光保濕面膜，前年送的自然美頂級植萃呵護精油，都是深受股東喜愛的實惠產品。