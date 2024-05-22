企業經營權之爭難解？　永佳捷董座點出唯一解方

▲永佳捷董座許作名。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

電梯大廠永佳捷（Masada）近日出版新書，並舉行「1949台商學媒體論壇」，董座許作名邀請3位專家學者一同探討企業經營權之爭、家族傳承等議題，他認為，經營權之爭的唯一解方就在於「股權多寡」，而家族要永續傳承則必須考量「意願及能力」兩大因素。

企業經營權之爭近年來不斷上演，像是永大、泰山（1218）、東元（1504）、大同（2371）、誠美材（4960）等都備受市場關注，其中，許作名曾經擔任永大董事長，因此感觸特別深。

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許作名表示，企業第一代都是超人、膽識過人的冒險家，第二代往往要證明自己，通常容易垮得快，家族企業傳承主要看「意願」及「能力」2大因素，根據過往數據，交給專業經理人經營公司最賺錢，但家族要避免失去所有權，就必須重視監督治理。

許作名指出，不管是家族傳承衍生出經營權之爭，或是企業持股不足掀起外人爭搶奪經營權，要解決經營權之爭的唯一辦法只有1個，那就是「經營者掌握的股權數不能過少」，外人就無法有機可趁。

此外，Alliance Advisors董事總經理馮欣宜也分析，上市櫃公司都要重視國際第三方評等，董事改選名單要取得更多外資的支持，董事會出席率不能低於75％，董事名稱與背景也都要揭露，以及委員會獨立性如獨立董事席次不能低於三分之一等。

義守大學企管系教授鍾喜梅提到，企業經營權傳承，不僅是權力的移轉，也關乎企業走向、員工生計，以及大眾對於公司的期待與觀感規制定。

眾博法律事務所主持律師許兆慶則表示，家族傳承計畫對於確保企業的長期穩定至關重要，台灣百大企業經營者平均年齡67歲，且超過8成在60歲以上，很明顯的高齡化現象，透過有效的領導交接和繼承規劃，家族企業可在不斷變化的市場中，保持競爭優勢。