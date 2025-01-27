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張忠謀首登Podcast！透露收到輝達信對員工有點生氣＋黃仁勳第一印象

文／中央社

台積電創辦人張忠謀表示，1997年首度與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳見面，對他的清晰口條和樂觀態度感到印象深刻，雖然輝達當時還是小公司，但黃仁勳發下豪語，輝達若與台積電合作，將成為台積電的主要客戶。

張忠謀近期接受美國科技類Podcast龍頭Acquired專訪，這是他首度登上Podcast，節目今天播出。張忠謀在節目中暢談曾與黃仁勳共進披薩晚餐並解決40奈米爭議，以及台積電如何贏得蘋果晶片業務等過程。

Acquired主持人透露，能夠順利專訪張忠謀是因為黃仁勳協助促成，因此團隊上週飛來台灣，並於張忠謀位於台北的辦公室進行專訪。

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張忠謀在訪談中分享與黃仁勳認識的過程，1997年時，他在新竹收到一封信，信中介紹輝達這間公司，那時輝達還是一間小公司，不過已研發具有潛力的晶片，並在尋找合作的晶圓代工廠。

▲▼張忠謀首度登上Podcast，接受美國科技類Podcast龍頭Acquired專訪。（圖／翻攝自YouTube／Acquired）

▲張忠謀首度登上Podcast，接受美國科技類Podcast龍頭Acquired專訪。（圖／翻攝自YouTube／Acquired，下同）

當時輝達已接觸台積電在加州聖荷西（San Jose）的辦公室，但並沒有得到回應，由於輝達非常想和台積電合作業務，因此在信件中請求張忠謀與黃仁勳聯絡。

張忠謀表示，當時他正好安排隔週去美國，那封信件不僅激起他的好奇心，同時也讓他有點不悅，因為他總是耳提面命地告訴台積電的業務員工，絕不能忽視與可能成為未來客戶的企業洽談，即便企業規模還很小。

張忠謀指出，輝達那時候正面臨破產危機，有約50、60名員工；而台積電當時已有幾千名員工，台積電營收在1995年就已超越10億美元。也就是說，當時和輝達相比，台積電是一間非常大的企業。

▲▼張忠謀首度登上Podcast，接受美國科技類Podcast龍頭Acquired專訪。（圖／翻攝自YouTube／Acquired）

張忠謀在收到輝達來信後，隔週飛抵加州，並在事前沒有通知的情況下打給黃仁勳。他表示，當時是由黃仁勳本人接起電話，背景人聲吵雜，但在張忠謀自我介紹之後，黃仁勳馬上對身旁的人大喊「安靜，張忠謀現在打電話給我」，之後兩人便安排見面。

回憶起兩人首次見面，張忠謀表示，黃仁勳的清晰口條和樂觀態度令他印象深刻，黃仁勳也很坦白，他告訴張忠謀，輝達正處於財政困難期，他想做的晶片不僅可以拯救輝達，也可以使輝達成為台積電主要的客戶。

對此，張忠謀表示，黃仁勳的說法在當時是十分大膽的，因為以台積電單年度營收10億美元估算，若要成為台積電主要客戶，輝達必須為台積電單年度的營收創造至少5000萬美元。

張忠謀表示，最後也證明黃仁勳的預言成真，這個晶片不僅拯救輝達免於破產危機，輝達也開始成為台積電的主要客戶。在合作後的2、3年內，輝達就成為台積電前5大客戶之一。

關鍵字： 張忠謀Podcast黃仁勳

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