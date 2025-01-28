美晶片股崩跌！台、韓股休市閃過股災　日股早盤下挫逾600點

▲日股今日續走跌。（資料照／路透）

記者廖婕妤／台北報導

美股27日晶片股崩跌，惟半導體股較多的台、韓股今（28）日續休市，暫躲過股災，日股成直接「受難」對象，今開盤開低走低，一度大跌679點，跌破39000點支撐，而輝達（NVIDIA）供應鍊日本Advantest（愛德萬）股價重挫10%，創9月4日以來最大跌幅。

中國AI新創公司DeepSeek引發美國科技股遭遇拋盤， 其中指標概念股輝達崩跌17%，創下史上單日最大跌幅，晶片股全面倒地，惟美股27日盤後晶片股見止跌反彈，輝達上漲1.49%，博達上漲2.43%，台積電ADR上漲 0.62%，但美股常規盤勢持續影響今日亞股中日股。

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日經指數今以下跌166點、39400點開出，惟隨即開低走低，一度下挫至38886點，大跌679點或1.72%，是開盤近一個半小時低點，惟台北時間約9點半，跌勢收斂，下跌逾300點。

日股晶片股中又以愛德萬測試股價跌勢最重，繼昨收跌8.61%，今持續下挫，早盤一度觸及8204日圓，跌10.68%；軟銀昨收跌8.32%，今續跌，觸及9031日圓，跌6.71%，至於東京威力科創（Tokyo Electron）與Disco今早盤盤中跌5.19%與6.81%。