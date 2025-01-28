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除夕夜圍爐！商業署推薦12家特色鍋物　築間、這一鍋都上榜

▲小福利麻辣鍋–麻辣鍋物x精選百匯。（圖／經濟部提供）

▲饗賓集團旗下「小福利麻辣鍋」。（圖／經濟部提供）

記者廖婕妤／台北報導

農曆春節到來，今（28）日是一年一度的除夕，傳統過年圍爐吃年夜飯圍的是「火爐」，但在用不著火爐的現今社會，圍著「火鍋」才是圍爐的最佳寫照，經濟部商業發展署推薦今年參與輔導或行銷活動的12家優質特色鍋物店家，築間（7723）、美食-KY（2723）旗下的這一鍋都上榜，讓大家能夠在冷颼颼的天吃著暖呼呼的鍋物，享受闔家共聚的溫馨時光。

商業發展署表示，天冷的時候最適合大啖經典麻辣風味鍋物，「這一鍋御膳麻辣鍋－台北信義殿」以特選青花椒、四川大紅袍等精心調配濃郁湯頭，搭配風味鴨血及祖傳板豆腐，吃完讓人一路從胃暖到全身；若喜愛麻辣鍋及buffet的組合，則推薦饗賓集團麻辣火鍋吃到飽品牌「小福利麻辣鍋－桃園中茂店」，湯頭以牛大骨糅合26種中藥材熬製，開鍋即刻大滿足，另百匯餐檯提供臺式經典炸物、職人炙燒握壽司以及自有義式冰淇淋品牌NO.24濃作等多元品項。

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商業發展署指出，熱愛吃鍋的台灣人絕對不能錯過獨特好滋味的台式風味鍋，如「萬客什鍋－台中美村店」魷魚螺肉蒜氣冷無骨鷄腿鍋，將台灣經典酒家菜與鍋物兩相結合，以紅蔥頭爆炒出濃郁香氣，再加入山珍海味乾貨，重現60年代古早味；「狂一鍋－三重重新店」鎮店之寶的功夫排骨酥鍋，由台菜王子黃景龍主廚親自研發湯底，以帶有胡椒及蒜頭香氣的微辣柴魚湯頭，搭配手工現炸排骨酥，連骨頭都徹底入味，必定一試成主顧。

「瘋一鍋頂鮮鍋物－新莊宏匯店」台東嚴選剝皮辣椒雞鍋，將來自花東縱谷的辣椒瞬間油炸後冰鎮，再以茶油、牛蒡及香菇等慢燉熬煮，湯頭微辛且尾韻回甘；「老四川－南屏店」公館福菜黃金板栗雞湯，選用古法發酵的苗栗公館客家福菜，再加入甘甜板栗、彈牙豬肚、氣冷雞腿肉等，打造層次分明的鮮美黃金湯頭，不僅醞釀出懷舊的在地風味，更充分展現台灣客家傳統美食的魅力。

此外，商業發展署也提到，若想帶家人們體驗特殊風味鍋物，不妨嘗試融合中西風格的「初衷小鹿 Deer's Hotpot Bistro」台灣本土黑毛豬海陸組，以胡麻籽芥末醬與鹽之花提升豬肉風味，再搭配侍酒師精選酒品，致力創造多層次味蕾體驗；榮獲4年米其林必比登推薦的「菇神」原木家傳鍋，使用原木冬菇、乾燥金針菇以及鹿茸菇和巴西蘑菇等野生菇類熬製湯頭，搭配養生木耳露、花菇肉燥飯菇類套餐組，展現美味養生兼顧的獨家鍋物風味；標榜健康無負擔的「立川黃金鍋」立川黃金蜆湯，以新鮮黃金蜆與大骨熬製的黃金湯頭聞名，富含蛋白質的乳白色湯底營養價值極高，帶給顧客們耳目一新的極致鍋物饗宴。

最後是鎖定超級澎派自助吧搭配鍋物的消費者族群，則推薦「築間幸福鍋物－台北忠孝二店」招牌石頭湯底鍋，以及馬辣集團「肉之間大盤肉幸福鍋物」剝皮辣椒蛤蜊雞湯，還有阿官集團「牛比蔥壽喜燒－臺中崇德店」和牛、海陸極饗盛宴，除了高品質肉品，同時提供豐富多元的吧台餐點如鹽酥雞、麻油煎蛋、風味咖哩飯及台式滷肉飯等，是三五好友聚餐歡慶的好去處。

商業發展署持續協助餐飲業優質成長，透過辦理主題行銷活動、會展與交流活動，提升餐飲品牌知名度與形象，今年特別彙整包含以上推薦名單共30家優質特色鍋物資訊，並製作電子書讓消費者可以按圖索驥，發掘近在身邊的隱藏鍋物美食。

 

關鍵字： 火鍋圍爐除夕築間這一鍋

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