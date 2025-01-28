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「DeepSeek開發成本必然謊報」　胡采蘋曝母公司：最重視晶片軍火

▲中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

▲中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

中國AI公司DeepSeek（深度求索）近日聲稱以僅少量A800降速晶片，開發出與OpenAI O1模型效能相當的新模型，並強調開發成本降低98%，此舉引發國際矚目。然而，對此，財經網紅胡采蘋直指其說法「無從驗證」，而且Deepseek沒有報上背後語言模型的成本，開發成本必然是謊報的。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」指出，DeepSeek並未公布完整的語言模型開發成本，僅提及使用A800降速晶片進行開發。然而，美國創業公司Scale AI的執行長第一時間就在電視節目中透露，DeepSeek實際擁有5萬顆輝達的H100處理器。她進一步提到，中國企業可能透過新加坡、中東等地進口晶片，甚至租用中東國家的算力以降低成本，「這就是中東為什麼買那麼多晶片，熱衷於開發主權資料中心的原因。」

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此外，胡采蘋表示，幻方量化過去被中國媒體形容為「中國最重視晶片軍火裝備的公司」，長期以來大量添購GPU，並為AI發展儲備算力資源。胡采蘋直言，「這種發展邏輯的企業，他只會裝備更強大的軍火而已，他不會丟盔棄甲空手上陣。」

胡采蘋指出，幻方聲稱他們是用A800、降速晶片開發，這根本是無從驗證的說法，而美國社會普遍相信誠實與透明，對於企業誠信的期待使得任何謊報成本或詐欺行為都可能導致嚴重的司法後果，「因此他們也會假設中國公司說的都是可信的，但是他們跟中國公司打交道的經驗太少了。」

胡采蘋進一步分析，DeepSeek的成本謊報或許無意中促成了另一種國際動向，「這樣下去是再好不過，美國政府會下更重的禁令去阻止中國AI，美國公司會以為他們遇到了多強的敵人，因而緊張起來，認真把中共當成競爭對手」，一旦美中真正交鋒，台灣也不必再費心勸說美國，當前遇到是多可怕的敵人，美國人將會發現他們是在跟一個充滿謊言的政權，以及這個政權所逆淘汰的社會在打交道。

關鍵字： Deepseek胡采蘋

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