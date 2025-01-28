DeepSeek大屠殺！　謝金河：台股若交易恐跌1500點

▲中國AI新創公司DeepSeek（深度求索）創辦人梁文峰。（圖／翻攝微博）

記者葉國吏／綜合報導

中國AI新創公司DeepSeek因低成本開發語言模型，導致美國AI類股崩盤，台積電ADR更是重挫14.25％、收190.27美元。對此財信傳媒集團董事長謝金河直言「假如今天台股有交易，加權指數可能下跌1500點左右。」

謝金河今（28日）早在臉書發文「又見灰犀利撞爛瓷器店」，指出美國AI類股被DeepSeek撞到頭昏眼花，「首當其衝的Nvidia下跌24.2美元，比Nvidia還慘的有Marvell，AVGO，台灣的台積電adr也跌29.57美元，整個Ai產業鏈幾乎全部仆倒」。

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▲中國AI黑馬DeepSeek震撼晶片市場。（圖／路透）

謝金河表示「假如今天台股有交易，加權指數可能下跌1500點左右，這場風暴會持續多久？威力有多大？還得繼續往下看！」

謝金河同時也點出下一個關注焦點「如果人工智慧可以透過Deepseek這樣的模式突圍，那麼輝達的價值怎麼計算？還有Deepseek手上握有的逾5萬片H100，是透過什麼方式取得？這都值得大家進一步關注。 」、「如果是Deepseek輕鬆成功，那會是輝達巨大災難的開端！」