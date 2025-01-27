DeepSeek引震撼！美期指重挫　夜盤輝達、台積電ADR摔6％

▲深度求索（DeepSeek）AI模型。（圖／翻攝DeepSeek）

記者廖婕妤／台北報導

中國AI大模型深度求索「DeepSeek」，不僅攪動美國矽谷AI圈，也波及股市表現，日股晶片股今（27）日大跌，美國股市期貨指數也重挫，那斯達克100指數期貨大跌逾2%，而美股夜盤中輝達（NVIDIA）、台積電ADR最重也下挫約6%。

「DeepSeek」近日陸續推出「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款AI大模型，標榜成本低廉，性能可與OpenAI比肩，讓矽谷一片震撼， 美國各大主流網站和社平網站大量探討這間中國神秘的AI公司。

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這一波熱潮也正在全球股市發酵，美股夜盤中輝達、台積電ADR與博通以低盤開出，開低走低，在台灣時間27日下午2點半， 輝達大跌6.2%、台積電ADR逾5.8%，博通也下挫5.8%。

至於美股標普500指數期貨重挫逾1.2%，那斯達克100指數期貨大跌2.2%。

亞股中，台、韓股休市，日股中輝達的半導體測試設備供應商愛德萬測試股價盤中重挫8%，Disco下跌3.3%、東京威力科創（Tokyo Electron）跌逾4%、軟銀暴殺逾8%。

綜合外電報導，2025年1月20日DeepSeek發布一款可媲美OpenAI O1的新模型R1後，是以極低的600萬美元（約新台幣1.96億元）製作成本，及僅用2000塊少量晶片就實現了與OpenAI等巨頭相媲美的性能。

DeepSeek 由 梁文鋒 於 2023 年 7 月創立，公司全名為「杭州深度求索人工智慧基礎技術研究有限公司」。梁文鋒本人出生於 1985 年，是浙江大學的畢業生，擁有電子工程和機器視覺的研究背景。