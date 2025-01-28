E人I人大不同！　春節刮刮樂速配款一文看

▲彩券行銷售刮刮樂示意照。（圖／台彩提供）

記者陳瑩欣／台北報導

MBTI人格測驗是近期最熱門的話題之一，每一型的人格都有著獨特的差異，除了最常見的E人（外向）與I人（內向）外，其他六個人格特質分別是S人（實感）、N人（直覺）、T人（思考）、F人（情感）、J人（判斷）與P人（感知），下面特別以過年最夯的刮刮樂舉例，看看各個類型的人分別適合什麼樣的刮刮樂。

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▲台彩刮刮樂人格特質與產品速配分析。（圖／台彩提供）

E人（外向）通常愛好社交、交友廣闊，能在與他人的交流中汲取生活能量，給人一種熱情奔放的感覺，適合紅色、橘色、黃色等醒目搶眼的刮刮樂，過年期間每一款刮刮樂的顏色基本上都非常符合，可以勇於嘗試；I人（內向）普遍較寡言，在社交場合反而可能會覺得不自在，偏好與特定的少數人建立關係，透過獨處、自省等時間來充電，適合可以一個人在家慢慢刮慢慢對獎的益智延長型玩法「黃金滿屋」，在尋求中獎的過程也能有平靜的感覺。

S人（實感）重視細節，同時也注重具體的事實，適合只要刮到「蛇」圖案就中獎的「蛇年行大運」，各種不同生肖的圖案符號一定能夠一眼辨識，而且平均兩張就會中一張；N人（直覺）富有想像力且依賴直覺，喜歡天馬行空創新的思考，對於這類型的人通常依照當下的直覺或想法挑選，每一款遊戲都可能受到青睞。

T人（思考）客觀注重邏輯，有著良好的思考分析能力，同樣適合益智延長型玩法的「黃金滿屋」，刮的過程考驗著思考及觀察能力，一定能玩得不亦樂乎；F人（情感）富有同理心且善於溝通，看重人際關係與情緒價值，以吉祥話為名的「招財進寶」、「恭喜發財」與「旺旺來」都是不錯的選擇，與三五好友及家人一起同樂享受刮刮樂的過程對F人來說就是最大的財富。

J人（判斷）擅長有條理的組織，生活方式也是喜愛制定計畫並按照規畫執行，全年頭獎金額最高只有過年才有的「2,000萬超級紅包」絕對已經在計畫中，而且整張刮刮樂共有8個遊戲，判斷能力良好的個性一定不會放過任何一個中獎機會。P人（感知）不拘泥於固定的目標或計畫，自由隨心所欲，對於P人重要的是活在當下不被壓力束縛，適合依照感覺隨性選出最符合當下心情的刮刮樂。

無論你的人格類型是那一種，玩刮刮樂在刮獎過程中帶來的樂趣及滿足感，讓現代人在緊張忙碌的生活中體驗到一絲的輕鬆與歡樂。刮刮樂就是一種過年的style，快趁過年假期揪親朋好友一起來享受刮刮樂的樂趣！