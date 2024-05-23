獨家／00878成份股首曝3檔新兵　一文看老班底AI股剔除風險高

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

高股息ETF在5月進入換股高峰期，國泰台灣ESG永續高股息（ 00878）本周起至月底，也進入一連10天換股調整期，今（23）首見3 檔新增成分股包括聯詠（3034）、中華電（2412）與正新（2105）；在「有進有出」下，目前現有成分股權重降最多依序是華碩（2357）、仁寶（2324）與技嘉（2376），恐列入遭剔除行列中。

00878目前規模逾2800億元，在ETF高股息中是僅次於元大高股息（0056），成分股調整動見觀瞻。

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00878追蹤指數是MSCI臺灣永續高股息指數，每年2次換股，時間點落在5月與11月，預計本月底公布換股標的，不過在公布之前從本周起一連10天進入換股調整期。

00878成分股共有30檔，從今日持股明細來看，見3 檔新面孔成分股，包括聯詠持有2002張、權重佔比0.44%，中華電持有4087張、權重佔比0.18%以及正新持有7150張、權重0.15%，估計至月底前會陸續增持部位，且也不排除之後有新面孔出現。

同樣有增有減原則下，依現有30檔成分股中，勢必有被剔除個股，統計今日單日權重遭調降的個股有華碩減少0.56個百分點、仁寶減少0.25個百分點、技嘉0.18個百分點、英業達（2356）0.16個百分點此4 檔AI股最明顯。