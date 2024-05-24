營業員來電「借券利息7%」　他急問：該借嗎？老鳥洗版狂回

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨日午睡到一半，突然接到營業員來電，詢問他能否借券，利息是7%，由於他從未有過類似經驗，於是急發文求問「大家會借嗎？」對此，大票鄉民一致點頭，直呼「天上掉下來的錢，不收嗎？」「7%爽歪」。

網友昨在PTT發文提到，「剛下午睡到一半，突然接到營業員來電，稱手上某檔股票漲停，有客戶被嘎，利息是7%，是否可以借券？因為沒有這方面的經驗，想請教各位大神，大家會選擇借嗎，優缺點各是什麼呢？」

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對此，鄉民們紛紛嗨喊，「送錢還不要是不是傻」、「日息很優啊～」、「7%高於行情很多了」、「這種的券差借券都是日息，當然借」、「漲停又另賺7%，太爽了吧」、「當然借啊！我也借出過7%」、「7%超爽，羨慕噓」、「除非你隔天要賣」、「大多是2~4%，7%真的很罕見」、「為什麼不跟我借...氣」。

▲營業員致電，詢問能否借券。（圖／翻攝自PTT）

所謂的「借券」，就是券商擔任中間的媒合平台，以雙方同意的利率出借，並按照出借天數來支付與收取租金。借券是常見的放空操作，也可幫助投資者在沒有股票的情況下，進行買賣操作，增加交易的靈活性。

其中，出借股票最大的好處是能「活化資產」，讓股民能有額外的被動收入；而借出股票後，可隨時申請召回，亦不需支付違約金；另外，它也不會影響股利收入。

當然，「借券」還是有風險的，若是短期內有處置股票的計畫，則不建議出借，以免錯過操作的時機；加上雖然能隨時申請召回，但通常須等個1-3天。