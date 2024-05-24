日圓好甜！台銀現鈔「0.2088」　10萬台幣較年初多換2.7萬日圓

▲日圓。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

在強勁經濟數據支撐下，美元指數今（24）日再度站上105，日圓兌美元貶破157價位，台銀日圓現鈔賣出價在今（24）日上午10 點以後見「0.2088」掛牌價，與年初0.2217換算，10萬台幣可以多換2.7萬日圓。

台銀日圓現鈔賣出掛牌價0.2088，代表1元台幣可以換到4.789日圓。

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今年1月2日，台銀日圓現鈔賣出收盤價為0.2217，為今年以來最高收盤，換算當時拿10萬元台幣只能換到45萬1059日圓；但是到了今天，台銀日圓現鈔賣出價已經來到0.2088，10萬台幣可換到47萬8927日圓，一來一回下差了2萬7868日圓，相當於27碗要價1千日圓的拉麵。

交易員指出，今年4月29日時日圓匯價出現三溫暖，當天日圓兌美元匯價貶破160大關，而相較台幣沒有那麼弱，因此曾在上午盤短暫出現「0.2078」的水準，不過維持時間不久，隨後匯價就拉到「0.21」字頭。

但是若觀察近3天台銀日圓現鈔牌告行情，幾乎天天都在「0.209」字頭表現，今天還進一步探至0.2088的價位，不排除再次挑戰前低。

銀行主管指出，前次日圓匯價之所以能有貶勢迅速收斂，市場多解讀為日本政府出手干預所致，但今日上午9點台幣匯價開盤僅小貶2.4分至32.27元，而日圓根據彭博報價已再度貶向157.13，市場預期心理下，有助台幣換匯聲勢續強。