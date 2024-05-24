全球運價再飆！SCFI連7周勁揚、破2700點登21個月新高

▲運價持續上漲。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

紅海危機預料將延續到Q3，萬海（2615）總座也證實旺季提前到來，陽明（2609）總座則指出現在已經缺櫃缺艙，且部分碼頭已出現塞港，預期運價將持續攀升，本周SCFI指數連續7周上揚，上漲逾7％至2703.43點，寫下近21個月來新高，四大航線也同步走升。

本周4大航線持續上漲，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價為3409美元，上漲359美元或11.7％；地中海線每TEU為4248美元，上漲291美元或7.3％；美西線每FEU（40呎櫃）為5189美元，上漲164美元或3.26％；美東線每FEU為6482美元，上漲456美元或7.56％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貨櫃三雄今日股價也強漲，長榮（2603）終場收219.5元，上漲10.5元或5.02％，成交量逾6.8萬張；陽明收73.5元，上漲2.2元或3.08％，成交量逾3.2萬張；萬海收74.9元，收3.8元或5.34％，成交量近1.8萬張。

業者指出，現在需求旺盛，艙位一位難求，貨櫃也非常缺，再加上部分碼頭出現塞港現象，現在要艙位就要加價，一些船公司都有公告購買新的貨櫃，來因應缺位情況。

此外，陽明總座杜書勤今天也坦言，紅海因素還沒解決，船跟櫃子都很缺，本來以為會供過於求，但沒想到全部用上，所以櫃子不夠用；西地中海碼頭也有點塞港、很忙碌擁擠，影響作業期更塞。

萬海總座謝福隆也表示，今年Q1遠東到美國貨量需求年增23％，紅海危機讓船隻不得不繞行好望角，船舶供給吃緊、市場需求相當熱絡，缺櫃缺艙的外溢效應擴散到各個航線運價全數攀升。隨著歐洲景氣加快復甦，北美通路商開始補庫存，市場供需不足立即反映在運價上，亞洲至北非及南美、遠東至南美及南非漲幅都超過2成，今年Q1開始運價表現就優於去年。