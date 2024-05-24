上任不是砍年金！新勞長何佩珊要勞工安心　「勞保沒有危機」

▲勞動部長何佩珊 。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

新任勞動部長何佩珊昨日首赴立院備詢，談到勞保年金改革議題指出「財務撥補就是改革，過去4年都有在做」，並保證未來每年都會撥補1200億以上，而她今日也說，「勞保危機其實沒有，政府處理不當才會產生危機。」更強調，「我上任不是來砍大家給付，不是在瘦鵝上拔毛，是希望可以永續發展經營勞保，未來勞保改革一定更多元，讓大家對勞保更有信心、克服勞工恐慌。」

何佩珊表示，撥補就是改革，2017年時提的勞保修正案，條文就包括政府負最終責任，這就是法條本身，現在也已經在做這樣的改革，昨天在立法院談到的意思就是這樣，有這個意願、有足夠財政能力就做得到，這4年來有能力做。

[廣告]請繼續往下閱讀...

何佩珊指出，過去在馬政府時代，他們是做不到的，勞保首次財務危機2013年，當年第一次公布精算報告，首度出現勞保2027年會破產的說法，因此引發勞工恐慌，爆出20、30萬集領數，時任行政院長陳冲想要修法，但遇到困難、行政院大門都出不去，加上當時財政能力也不夠、撥補拿不出來，造成勞工更恐慌。

何佩珊說，2018年又出現勞保首度收不抵支，時任行政院長蘇貞昌做決定很快撥補，從撥補200億元一度到今天的1200億元，比較起來，「所謂的勞保危機其實沒有，政府處理不當才會產生危機。」

何佩珊也強調，她現在最希望做到的事情的，就是希望就任後讓勞工朋友放心，不是來砍大家給付、不是在瘦鵝上拔毛，是希望可以永續發展經營勞保，必須來安大家的心，未來勞保改革一定更多元，會好好規畫，讓大家對勞保更有信心，要克服勞工恐慌。

何佩珊指出，改革包括開源，比如說家庭看護工可以納保、或是延後中高齡就業，目前還是在研議，現在還有提高勞保費率0.5％的空間，「開源可行，節流很難也不切實際。」另外也會持續撥補勞保，每年撥補不低於1200億，讓勞保更永續經營。