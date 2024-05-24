NVIDIA晶片在中下調價格10％　外媒：與華為晶片大戰

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒路透社報導，NVIDIA的知情人士透露，NVIDIA為中國市場開發的最先進的人工智慧晶片狀況不佳，由於目前晶片供應充足，這代表需求沒有預想的多，迫使其定價低於華為的晶片。

中國日益增長的競爭壓力也給NVIDIA的投資者敲響了警鐘，NVIDIA股價在周三公布優異財報後，延續了驚人的漲勢。

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主導人工智慧晶片市場的NVIDIA去年年底推出了三款為中國量身定制的晶片，此前美國的制裁阻止其出口其最先進的半導體。

在這些晶片中，H20 是最受關注的，因為它是在中國銷售的最強大的NVIDIA產品，但三位供應鏈消息人士告訴路透社，市場上該晶片供應充足，表明需求疲軟。

三位消息人士中的兩位告訴路透社，H20 晶片在某些情況下的售價比華為Ascend 910B還要低超過10%。

分析師表示，儘管NVIDIA正在努力奪取一個它無法承受失去的市佔，但前景卻越來越不確定。中國市場研究公司賽迪顧問的報告顯示，到2035年，中國在人工智慧產業的全球市占預計將超過30%。

IG 市場分析師 Hebe Chen 表示，NVIDIA正在謹慎行事，努力在維持中國市場和應對美國緊張局勢之間取得平衡，從長遠來看，NVIDIA肯定正在為最壞的情況做好準備。”

分析師表示，H20的表現將成為其在中國業務的主要因素，而長期前景將取決於其如何與本土科技巨頭華為競爭。華為去年才開始挑戰NVIDIA，消息人士稱，這家公司今年將大幅增加其 Ascend 910B 晶片的出貨量，消息人士稱該晶片在一些關鍵指標上優於 H20。

根據路透社對現有政府採購數據的調查顯示，在過去的六個月裡，只有五個國家或國家附屬買家表示有興趣購買 H20 晶片，而同期華為 910B 的買家有十幾家。無法反映市場需求的全部程度。

由於美國限制，NVIDIA的 H800 和 A800 在中國被禁止。其他先進產品線，包括H100和B100，也已被禁止。

H20晶片在中國成功的另一個主要障礙是北京方面指示企業購買中國晶片，儘管三位消息人士中的兩位表示，近幾個月這些訂單有所減少。據兩位消息人士透露，一些中國科技巨頭已經下了訂單，阿里巴巴訂購了超過 30,000 顆 H20 晶片。

消息人士稱，中國的伺服器經銷商以每張卡 10 萬元左右的價格銷售 H20，每台 8 張卡伺服器的價格約為 110 萬元至 130 萬元。相較之下，華為910B的經銷商售價為每張卡12萬元以上，而其八卡伺服器的起價為每台130至150萬元。消息人士補充說，H20 和華為 910B 的價格可能會根據訂單規模而波動。