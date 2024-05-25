倒數一週！黃仁勳為COMPUTEX再來台　展前發表主題演講

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

在席捲全球價值數兆美元產業的人工智慧革命中，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳將在台北 COMPUTEX 2024 前發表主題演講，概述AI生態系統的下一步發展，該演講定於 6 月 2 日在國立臺灣大學綜合體育館舉行，為COMPUTEX展前拉開序幕。

COMPUTEX 擁有來自 26 個國家的 1,500 多家參展商，預計將有 50,000 名與會者，是世界頂級科技盛會之一。它長期以來展示了以台灣為基礎的充滿活力的科技生態系，並已成為全球擴展AI所需尖端系統的發射台。

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身為AI領域的領導者，NVIDIA 不斷培養並擴展AI生態系。去年，黃仁勳的主題演講及在合作夥伴記者會亮相，體現了NVIDIA在協助推動整個科技產業合作夥伴發展所扮演的角色。

同時，NVIDIA合作夥伴將會再度集結齊聚。NVIDIA 的合作夥伴包括宏碁、華碩、永擎電子、七彩虹、技嘉科技、鴻佰科技、Inno3D、英業達、微星、同德、和碩、PNY、雲達、美超微、緯創、緯穎和索泰，將聚焦展示採用NVIDIA技術的全新產品。

除了展覽和演示之外，NVIDIA 解決方案架構和工程副總裁 Marc Hamilton 還將在外貿協會論壇演講，該論壇是 COMPUTEX 中致力於尖端技術討論的重要活動。