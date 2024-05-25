謝志堅：歐洲線缺的50萬箱運力估6月底補足　高運價將逐漸回落

▲謝志堅估歐洲線缺的運力在6月底可以補足。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運前董事長謝志堅指出，根據Alphaliner本月發布的最新數據，因為紅海危機船隻繞航，目前歐洲線24組船估計共缺36艘船，約50萬箱(20呎櫃)運力，而隨著新造船陸續交付，估計到6月底運力就可獲得補足，而今年貨櫃船運市場旺季提早到來，接下來就有可能旺季不夠旺，全美零售聯合會(NRF)估今年上半年美國進口量成長13%，但第三季估僅成長4%。

謝志堅分析，今年貨櫃船運市場估計約有300萬箱新造貨櫃船交船，目前已交約100萬箱，剩下的200萬箱估計在5-8月會交100萬箱，因此市場上缺的50萬箱運力，約在6月底可以補足，讓各組船都能恢復每周一班的正常服務，接下來隨著新造船陸續交船，目前偏高的運價就會逐步下修。

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從貨量來看，第二季原本是貨櫃船運淡季，今年反常主要是因為紅海危機讓歐美進口商擔心供應鏈受到影響，因此提前補庫存，但因疫情期間大量進貨造成疫後庫存過多的經驗，加上美國利率依舊維持在高檔，估計今年第三季進口貨量就會壓低，可能出現旺季不夠旺，甚或旺季不旺現象。

對於謝志堅這樣的評估，英國知名海運諮詢機構德魯里(Drewry)本周四(23日)發布的世界貨櫃運費指數(WCI)，在評析報告最後也表示，未來幾個月現貨市場運費的飆升將有所緩解。達飛航運本月中公布財報時，也預測隨著新船交船加快及運力提升，海運運價在今年下半可能回跌。

大型攬貨公司高階主管則指出，目前因為紅海危機歐洲線船隻繞航，需要多派幾艘船加入營運，才能維持周班運務，但是調來的船大小不一，還造成其他航線船隻不足，加上船公司在中國五一長假一循例做了減併班，才會造成本月運價飆漲，且估計還會蔓延至6月。

陽明海運總經理杜書勤昨(24)日在股東會上雖指出如果紅海危機不變，估計第三季旺季還是有旺季效應，但他也提及，今年年底前還有約190萬箱新船交船，還是有船噸過剩問題。