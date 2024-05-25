等嘸Fed降息！3家華爾街投行估今年無望　一表看各家預測

▲位於華盛頓特區的聯準會大樓。（圖／路透）



記者廖婕妤／台北報導

隨著本周一連串超出預期的美國經濟數據表現，令聯準會（Fed）降息預期被潑上了更多冷水，根據有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos整理表格看出，摩根大通、花旗集團、三菱日聯金融集團（MUFG）預測最為鴿派，將在7月開啟降息，大多數預測都已集中在了9月以後。

另從整理表格看出，目前有3家機構傑富瑞（Jefferies）、瑞穗和法興銀行3家機構預計今年不會降息，最為鷹派。

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聯邦公開市場委員會 （FOMC） 在本周公布的最新會議紀錄顯示，面對潛在的通膨風險，幾位官員仍不排除進一步升息，這一態度較主席Jerome Powell在5月1日會議後發表的言論更為鷹派。

市場對Fed降息看法已日趨保守，高盛經濟學家周五再度調整對Fed第一次降息預測，最新預估聯準會要到今年9月才會降息，之前預測為7月，高盛認為，由於美國經濟依然充滿韌性，因此放寬貨幣政策的理由在現階段仍不成立。

其實先前《路透社》就報導，高盛集團執行長David Solomon在本周稍早前透露，儘管市場預計美國近期至少會有一次降息，但由於美國政府的支出強化了該國經濟的韌性，因此他認為Fed今年不會降息。

David Solomon在波士頓學院的一場活動上表示，「我還是沒看到令人信服的數據，顯示Fed將降息，因此我仍然認為美國今年的降息次數依舊為零，而且我們已經準備好應對更頑固的通膨」

除了高盛外，野村本周早些時候也同樣將Fed首降的預期從7月推後至了9月，並預計年內只會降息兩次。