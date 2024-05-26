「富二代創業很辛苦」　宣昶有：怕別人偷錢

▲聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有棄工從醫，成立「宣捷」投入幹細胞生技。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「其實對富二代來說，『創業』並不容易，我們的起跑線雖然比別人前面，但我們也很容易想往回跑。」聯電榮譽副董事長宣明智的兒子，同時也是宣捷幹細胞生技（4724）董事長的宣昶有，5月中於內湖總公司接受CTWANT記者專訪時笑著說。

宣捷從幹細胞儲存起家，是全台第一家取得美國FDA認證的細胞儲存服務，與500多家醫院合作，客戶數逾30萬人，為少數擁有從新生兒、產後婦女到全年齡罕重病照護的細胞銀行。去年6月，成立十周年的宣捷興櫃上市，今年3月還大手筆併購「育禾管顧」集團，進軍婦幼產護事業，擴大生態鏈。

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專訪當天，48歲的宣昶有穿著寬鬆大學T和運動褲，一進會議室，不論是對本刊記者或攝影大哥，就笑臉迎向本刊記者和攝影大哥遞上名片，熱情打招呼，就像跟一位好久不見的朋友更新近況，沒有距離感。

宣昶有從不避諱「打父親牌」，「我在美國讀大學時是學電機的，因為想說跟我爸爸同行，他就可以照顧我。」他善用父親在電機領域的資源和人脈，畢業後進入聯電在加州矽谷負責做CPU（中央處理器）的部門，不過工作2、3年後，他突然轉換人生跑道。

「因為我有哮喘的關係，接觸到中醫，後來我利用週末的時間到舊金山當地的大學學習中醫，甚至在加州考到執照。」儘管取得執照，宣昶有仍嫌自己只有半調子的功夫，於是他打包行李，飛到上海，進入交通大學讀西醫。「當時和比我小10到12歲的小朋友一起上課，用6年時間完成7年制的學程，並且在中國考到醫師資格。」

宣昶有在上海當醫生時，認識交大校友、前加捷生醫總經理鍾祥鳳，鍾祥鳳介紹下，第一次聽到「幹細胞」。以中醫底子學西醫的宣昶有，起初根本不信幹細胞，但他父親宣明智說，「你當醫生一次如果只能救一個人太慢了，可以的話要一次救很多人。」宣昶有半信半疑，跟著鍾祥鳳到中國東北吉林接觸幹細胞，從此，宣昶有投入生技業，2011年宣明智和鍾祥鳳各出資50萬美金（約新台幣1,600萬）成立「宣捷幹細胞」。

▲宣昶有（前排中）與吉大白求恩醫學院院長、病理生物學教育部重點實驗室主任李玉林（右二）代表雙方簽約，左二為加捷董事長鍾祥鳳。（圖／資料照／CTWANT提供）

如今取得幹細胞新藥開發首席位置的宣捷，創業路其實並不平順。宣昶有收起笑容，露出少見的嚴肅神情，「最困難的是，幹細胞這個東西非常先進，也非常少人做，所以宣捷永遠都是在無人地帶，感覺好像跑得很前面，但其實根本不確定方向。」

宣昶有半開玩笑自曝，「每個人創業都會遇到很多事情，對於富二代來說其實也很辛苦，因為我們不僅會怕別人來偷我們的錢，還有因為起跑點比別人前面，所以我們常常有往回跑的可能。」

▲五股宣捷生技位於新北市五股的第一儲存中心及GMP實驗室14日落成啟用，宣明智（右二）及兒子宣昶有（右三）參觀品管實驗室。（圖／資料照／CTWANT提供）

由於胚胎幹細胞涉及倫理，從孕婦身上取得，爭議較大，當時台灣也無相關法規，醫學界及業界也鮮少有研究。宣明智曾言，「先是毛囊幹細胞走不下去，胚胎又不符合倫理，後來走到胎盤和臍帶上的間質幹細胞。」這才讓宣捷有路可走。

宣昶有憶起創業初期說，「10幾年前，全世界都誤會幹細胞是從胚胎部分取得，所以我們到天主教耕莘醫院倫理委員會申請，因為只要通過天主教或基督教的許可，這樣到各醫院收胎盤跟臍帶時也會比較方便。」宣捷踏上幹細胞儲存事業，朝細胞新藥開發的目標，跨出一大步。

▲宣捷透過幹細胞儲存、幹細胞新藥研發等細胞製程中，逐步建置完成國際級儲存廠及專業實驗室。（圖／CTWANT提供）

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