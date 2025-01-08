「新新併」公平會開綠燈！委員會決議不禁止結合

▲公平會通過台新金、新光金合併案。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台新金（2887）、新光金（2888）合併案，公平會於今（8）日召開委員會議決議認為，該案尚無顯著的限制競爭疑慮，不禁止結合。

公平會表示，台新金擬透過吸收合併方式，與新光金結合並更名「台新新光金融控股股份有限公司」，由於兩家金控公司營業額已達公平交易法規定之結合申報門檻，故於去年9月4日向公平會申報結合。公平會為審理「新新併」，除徵詢產業主管機關金管會，以及其他金融市場參與者之意見外；另因該結合涉及兩大金控公司之間的整併，公平會為求審查周延，延長該案的審議期間，以利深入進行競爭分析。

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公平會指出，台新金、新光金旗下從屬事業在銀行、人身保險、證券期貨、投信投顧及保險代理人等多項業務具有水平重疊關係；在保險、基金商品與其銷售通路方面則有上、下游垂直關係，該案兼具水平結合及垂直結合的型態。

在水平結合部分，公平會指出，台新金、新光金旗下事業在銀行、人身保險、證券期貨、投信投顧、全權委託投資、保險代理人、資產管理及創投等業務的市場占有率總和未達15%，結合對於市場集中度增加幅度有限，尚無顯著限制競爭疑慮。

在垂直結合部分，公平會認為，保險、基金商品與其銷售通路的市場參與者眾多、競爭激烈，台新金及新光金旗下事業在各個業務都不具顯著市場力，結合後不致有市場封鎖或排除其他競爭者的疑慮。

公平會審查結果認為，本案結合並無顯著限制競爭不利益，依公平交易法第13條第1項規定，不禁止其結合。

