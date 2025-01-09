快訊／台積電跌5元至1100　台股平盤震盪

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數有漲有跌，台股今（9日）以23406.72點開出，指數下跌0.61點，跌幅0.0％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1100元，跌幅0.45％；鴻海（2317）維持平盤至188元；廣達（2382）維持平盤至295元；陽明（2609）下跌0.2元來到77.4元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.04元至9.45元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲106.84點或0.25％，收在42635.2點；標準普爾500指數上漲9.22點或0.16％，收5918.25點；那斯達克指數下跌10.8點或0.06％，收在19478.88點；費城半導體指數下跌49.89點或0.96％，收5162.35點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42635.2
|▲106.84
|▲0.25%
|S&P500
|5918.25
|▲9.22
|▲0.16%
|NASDAQ
|19478.88
|▼10.8
|▼0.06%
|費城半導體指數
|5162.35
|▼49.89
|▼0.96%
資料來源：證交所
讀者迴響