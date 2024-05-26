全家發票「中1000萬」沒人領！　獎金全數充公

▲113年3-4月統一發票獎號出爐。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

幸運兒是你嗎？113年3、4月統一發票25日正式開獎了，千萬特別獎獎號為「44140251」、200萬元特獎號碼則是「14715309」，此外7-11也公布這期的發票中獎名單，本期特別獎1000萬元共開出4組，全聯則是開出1張。但據統計，112年11至12月期統一發票中，還有1張開在超商全家的千萬元中獎發票沒人領，現已全數充公上繳。

7-11公布這期的發票中獎名單，本期特別獎1000萬元共開出4組。1人在彰化縣秀水鄉的秀發門市購買39元飲品；1人在高雄市楠梓區的鑫建昌門市購買51元飲品；1人在新北市永和區的秀和門市購買50元鮮食；1人在台南市麻豆區的麻學門市花141元使用ibon列印服務及購買冰品，此外還有2張「200萬特獎」；全聯則是開出1張千萬特別獎及1張特獎200萬。

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但據統計，112年11至12月期統一發票中，還有6張「200萬元以上」的中獎發票沒人領，其中1張竟是開在超商全家的千萬元中獎發票，該門市是彰化埔鹽店，僅消費125元，但已超過兌獎期限，全數充公上繳。

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