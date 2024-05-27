ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

星宇航空台港線贏的策略　年輕粉絲、航空貨運與延遠商機

▲星宇航空以最大型客機飛香港，搶客也搶貨，還要要透過聯航開展大陸與歐洲運務。（圖／星宇提供）

▲星宇航空以最大型客機飛香港，搶客也搶貨，還要透過聯航開展大陸與歐洲運務。（圖／星宇提供）

記者張佩芬／台北報導

台港之間每周有兩百多個航班在飛，星宇航空還是很勇敢的將自7月16日起，以每周14班，每天兩班加入台北-香港航線，並以全新A350-900及A330-900neo廣體客機飛行，到底公司贏的策略是什麼，看星宇航空LINE群組就可以得到答案，年輕粉絲對於能以最少的預算出國旅遊興奮不已，算著會員能折價1000元，股東能折價1500元，不到5000元就能買到機票。

星宇航空台港線經濟艙開航價5884元，公司今年給股東的禮物是機票折價1500元的QR Code，折價後機票僅需4334元，會員則可減至4884元，另星宇歡慶開航，推出COSMILE會員獨享好康，透過官網兌換香港商務艙來回機票只要40,000哩、豪華經濟艙20,000哩、經濟艙僅15,000哩即可兌換，會員下單即贈香港3G網卡；並與易遊網旅行社合作精選機加酒產品，推出香港主題樂園酒店3天2夜23,599起、皇悅卓越酒店(銅鑼灣店)11,999起等優惠方案，牢牢抓住鐵粉的心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了客運，星宇以該公司最大型客機飛香港，還要搶航空貨運，香港是全球最大航空貨運站，大陸華南地區大量的電商貨，可以充實星宇美國線航空貨運量，每班次約可載貨18噸，而目前運美西貨載每公斤含油料附加費新台幣230到260元的高運價，約是低檔時的三倍價。

星宇開闢台港航線，除了提供旅客新的優質選擇，可與公司現有澳門航點做搭配，方便旅客更彈性安排行程，同時將繼續爭取與聯航合作，藉以拓展香港延遠中國大陸與歐洲商機。星宇目前還未取得大陸航權，也還沒開歐洲航線，可以藉著香港這個轉運大站，提供轉機大陸與歐洲的運務，擴大服務航網，也提高會員黏著力。

關鍵字： 星宇航空台港線贏的策略年輕粉絲航空貨運延遠商機

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

00940首次換股完成！長榮權重壓至6.83%　50檔成份股一次看

00940首次換股完成！長榮權重壓至6.83%　50檔成份股一次看

元大台灣價值高息ETF（00940）首次換股今（27）日執行完畢，最新10大成分股中，長榮（2603）比重由轉換前近10%大幅降至6.83%，華碩、長榮航與玉山金等3檔新增股則是剛進榜就擠進前十強。

2024-05-27 17:51
台股ETF競飆！「科技股漲幅」帶動最明顯　一表看31檔ETF飆天價

台股ETF競飆！「科技股漲幅」帶動最明顯　一表看31檔ETF飆天價

美股上周五（5月24日）四大指數全數收紅，AI概念股走揚，那斯達克與費半指數雙雙創下歷史新高，加上輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台，激勵台股開高走高，終場收在21,803.77點，上漲238.43點。

2024-05-27 16:14
台灣75%銀行用生成式AI！麥肯錫：將創造額外利潤　上看600億元

台灣75%銀行用生成式AI！麥肯錫：將創造額外利潤　上看600億元

針對生成式AI（GenAI）趨勢，麥肯錫公司（McKinsey & Company）27日表示，台灣15家領先銀行有近8成業者已展開應用，如果台灣推出「AI基本法」等明確的規則，讓金融業者擴大應用，將有機會創造出新台幣360億元至600億元淨利。

2024-05-27 17:49
小股東批聯發科「擠牙膏」　蔡力行笑回「擠也擠得很辛苦」

小股東批聯發科「擠牙膏」　蔡力行笑回「擠也擠得很辛苦」

IC設計龍頭廠聯發科（2454）今日舉行股東會，並順利完成第十屆董事會改選，繼去年增選一位女性獨立董事林夏如後，今年股東會再通過增選一名獨立董事張耀文，之後董事會將由八位董事組成，其中含四位獨立董事，獨立董事比例達50%。

2024-05-27 14:35
AI帶旺！4月景氣燈號轉黃紅燈終結連3綠　距過熱只差3分

AI帶旺！4月景氣燈號轉黃紅燈終結連3綠　距過熱只差3分

AI旺，國發會今（27）日發布4月景氣燈號，在連亮3顆綠燈後，亮出代表轉向的黃紅燈，綜合判斷分數達35分，較3月增加4分，是2022年2月以來新高，也是2年2個月後再度亮出黃紅燈，此外，4月景氣分數距代表「過熱」的紅燈僅差3分，值得注意。

2024-05-27 16:40
00940、00878追捧！投信買超台股21億　中信金為榜首

00940、00878追捧！投信買超台股21億　中信金為榜首

擁有「國民ETF」封號的國泰永續高息（00878）與外號「巨嬰」的元大台灣價值高息（00940）換股期間對投信買賣超帶來明顯影響。證交所公告，今（27）日投信買超台股21.03億元，買超前十大中有8檔皆為00940成份股，而中信金（2891）因同時是00940與00878成份股，獲投信買超逾4萬張，成最大買超冠軍。

2024-05-27 16:06
光寶科力衝AI市場　總座：液冷解決方案明年有望貢獻營收

光寶科力衝AI市場　總座：液冷解決方案明年有望貢獻營收

光寶科（2301）今日召開113年股東常會，會中通過所有相關議案。光寶 112年全球合併總營收為1483億元，受惠於高成長事業提升、供應鏈韌性的優化，以及近年來集中化生產與營運效率提升，全年營業毛利率達22%、營業利益率9.8%，分別年增2.8與1.1個百分點；營業淨利 145億元，稅後淨利達146億元，每股稅後盈餘為6.36，年增3%。全年度現金股利配發總額達每股新台幣4.5元，股利已於四月底發放完畢。

2024-05-27 14:23
黃仁勳威力強！　國發會劉鏡清：AI未來5年帶動台灣經濟成長

黃仁勳威力強！　國發會劉鏡清：AI未來5年帶動台灣經濟成長

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台威力多大？國發會新任主委劉鏡清指出，黃仁勳帶動AI旋風，也拉升台灣的訂單成長，未來5年內AI會帶動台灣經濟驚人成長，而國發會在將在未來3個月內把國家新的4年計畫整理出來，希望能盡量平衡國內產業的發展。

2024-05-27 13:15
立委籲流產訂有薪「喪假」　勞長：評估政府提供薪資

立委籲流產訂有薪「喪假」　勞長：評估政府提供薪資

女性勞工流產假薪資由政府負擔有望！立委林淑芬今（27）日在立法院衛環委員會質詢勞動部新科部長何佩珊，女性流產假扣半薪顯不公平，「打著反女性被歧視、卻又提出歧視政策」、「打臉我也打臉前部長許銘春」不合理。何佩珊指出，今日立法院提案流產給假給薪皆由雇主給可能不合理，必須要「公共化處理」，評估由政府提供薪資。

2024-05-27 12:17
快訊／126萬股民嗨翻！　00878隨台股創新高填息

快訊／126萬股民嗨翻！　00878隨台股創新高填息

受惠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳抵台拉抬AI股衝高、台股刷21871.34點歷史新高，有「國民ETF」封號的國泰永續高息（00878）今（27）日盤中也帶量上衝，近11點最高來到23.57元，花7個交易日成功填息。

2024-05-27 10:49

讀者迴響

熱門新聞

整頓分行！合庫6月出手裁3家　一銀評估收南科1據點

快訊／126萬股民嗨翻！　00878隨台股創新高填息

《富爸爸》示警！　「說債券安全是謊言、存款最有風險」

兄弟繼承老爸留下房產　稅務局警告別踩課稅地雷

00940首次換股完成！長榮權重壓至6.83%　50檔成份股一次看

黃仁勳開完球迅速登機！今提前抵台　6／2現身台大演講

全家發票「中1000萬」沒人領！　獎金全數充公

黃仁勳才剛到！AI機器人股所羅門被「關緊閉」　並列15檔注意股

4個月換7份工作！她嘆「說好不加班、同事好相處」

繳房貸又養2孩！北市夫妻「月支出才9萬」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366