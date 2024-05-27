星宇航空台港線贏的策略　年輕粉絲、航空貨運與延遠商機

▲星宇航空以最大型客機飛香港，搶客也搶貨，還要透過聯航開展大陸與歐洲運務。（圖／星宇提供）

記者張佩芬／台北報導

台港之間每周有兩百多個航班在飛，星宇航空還是很勇敢的將自7月16日起，以每周14班，每天兩班加入台北-香港航線，並以全新A350-900及A330-900neo廣體客機飛行，到底公司贏的策略是什麼，看星宇航空LINE群組就可以得到答案，年輕粉絲對於能以最少的預算出國旅遊興奮不已，算著會員能折價1000元，股東能折價1500元，不到5000元就能買到機票。

星宇航空台港線經濟艙開航價5884元，公司今年給股東的禮物是機票折價1500元的QR Code，折價後機票僅需4334元，會員則可減至4884元，另星宇歡慶開航，推出COSMILE會員獨享好康，透過官網兌換香港商務艙來回機票只要40,000哩、豪華經濟艙20,000哩、經濟艙僅15,000哩即可兌換，會員下單即贈香港3G網卡；並與易遊網旅行社合作精選機加酒產品，推出香港主題樂園酒店3天2夜23,599起、皇悅卓越酒店(銅鑼灣店)11,999起等優惠方案，牢牢抓住鐵粉的心。

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除了客運，星宇以該公司最大型客機飛香港，還要搶航空貨運，香港是全球最大航空貨運站，大陸華南地區大量的電商貨，可以充實星宇美國線航空貨運量，每班次約可載貨18噸，而目前運美西貨載每公斤含油料附加費新台幣230到260元的高運價，約是低檔時的三倍價。

星宇開闢台港航線，除了提供旅客新的優質選擇，可與公司現有澳門航點做搭配，方便旅客更彈性安排行程，同時將繼續爭取與聯航合作，藉以拓展香港延遠中國大陸與歐洲商機。星宇目前還未取得大陸航權，也還沒開歐洲航線，可以藉著香港這個轉運大站，提供轉機大陸與歐洲的運務，擴大服務航網，也提高會員黏著力。