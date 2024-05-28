台積電翻紅漲1元至870 指數漲逾90點逼近21900再刷新高

美股周一（27日）休市，台股今（28）日以上漲8.43點、21812.20點開出，漲勢擴大，指數上漲逾90點，逼近21900點大關，已再創新高，台積電（2330）開盤原跌2元後翻紅上漲1元至870元。

弟弟派瓦解20個月 張國明與鄭深池仍是星宇第三、第四大股東

2022年9月27日長榮弟弟派瓦解至今已20個月，星宇航空(2646)近日上傳股東會電子書，10大股東名單中，K董的二哥張國明與姊夫鄭深池，依然名列第三與第四大股東，且持股都有增加，顯示都有參加今年年初的增資，說明弟弟派雖瓦解，當初結盟的情義仍在。

黃仁勳來了「台股屢創新高」！謝金河：以前說台積電破千是開玩笑

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，市場引起旋風，台股指數及AI相關概念股如台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）股價也不斷推高。對此，財信傳媒董事長謝金河28日形容，幾年前說台積電有千金股的實力「以為在開玩笑」，這種財富現場愈來愈可怕，「是一個不可思議的現象！」

雨區南移！ 雲嘉南高雄4縣市共20鄉鎮淹水警戒

大豪雨南移，水利署淹水警戒區域進一步調整，至今日上午9點10分，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市4地共20鄉鎮列入淹水警戒區域，呼籲民眾注意安全。

美股連動「台韓雙雄」吸金！台股強彈逾2成 專家看科技股續揚

美股持續創高，與美股高度連動的「台韓雙雄」也展現強勁吸金力道。保德信指出，上周台股大獲外資加碼超過16億美元，為亞股最高，南韓股市也獲逾1.5億美元買盤回流，另外，南亞的印度股市受到外資回補近5億美元位居第二，東協的馬來西亞股市也同步吸金，不過其他東協市場則呈現資金淨流出。

六福旅遊總裁賴振融兼任總座 專注資產開發助集團多元發展

六福旅遊集團（2705）27日召開董事會，推舉集團總裁賴振融兼任集團總經理，未來將著重賴振融資產開發專才，協助集團穩健邁向多元發展。

神盾家族旗下鈺寶預計第二季上市 挑戰三年登音箱龍頭

鈺寶（3150）將於28日舉辦上市前業績發表會，預計第二季掛牌上市，目前鈺寶資本額為4.2億元，上市前擬現增2,500萬股，上市後股本約為4.4億元，鈺寶總經理黃良駿表示，音箱是鈺寶主要目標市場，全球前10大品牌廠中，有7家廠商是鈺寶客戶，更預計下半年將再增韓系客戶，力拚3年挑戰全球龍頭。

星宇航空台港線贏的策略 年輕粉絲、航空貨運與延遠商機

台港之間每周有兩百多個航班在飛，星宇航空還是很勇敢的將自7月16日起，以每周14班，每天兩班加入台北-香港航線，並以全新A350-900及A330-900neo廣體客機飛行，到底公司贏的策略是什麼，看星宇航空LINE群組就可以得到答案，年輕粉絲對於能以最少的預算出國旅遊興奮不已，算著會員能折價1000元，股東能折價1500元，不到5000元就能買到機票。

宅配通配發現金股利0.8元 今年業績明顯改善、低溫倉儲6月啟用

宅配通(2642)今(27)日召開股東大會，通過配發現金股利0.8元，配發率80.81%，並改選董事與董事長，由邱純枝續任董事長，東元集團會長黃茂雄、新任總經理徐慶懿與前任總經理等當選董事。宅配通今年首季業績明顯好轉，第二季預計6月初在桃園的低溫倉儲啟用，中壢物流中心也將有國際新客戶進駐，將為今年業績加分。

輝達亮眼成績「提振股市走揚」！分析師：看好3大創新成長趨勢

美國聯準會（Fed）公布內容偏鷹的FOMC會議紀錄，加上5月標普全球（S&P Global）調查發現，「通膨壓力正在回升」影響債市表現，不過，股市在輝達（NVIDIA）再次繳出亮眼成績單提振下走揚，分析師表示，AI軍備競賽未歇，高速運算也延伸至散熱、能源等題材，投資人可採取「多元布局策略」，看好創新成長如科技、生技、淨零轉型等趨勢。