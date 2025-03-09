台積電擴大美國投資　八大官股單周敲進逾萬張

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）董事長魏哲家短短1周內先後與美國總統川普、總統賴清德共同召開記者會說明對美國投資大增千億美元事宜，八大官股行庫聯手擁護，近5個交易日敲進逾萬張，力保台積電千元地位不墜。

據券商主力統計資料顯示，財政部泛公股具有影響力的台銀、土銀、合庫銀、兆豐銀、華南銀、第一銀、彰銀與台企銀已連9個交易日對上市公司買超，金額高達490.33億元，單日買超金額多落在50億元上下，不過3月3日台積電宣布在美擴大投資後，八大行庫買超上市公司金額擴大至103.78億元，其中有高達35.56億元重押台積電；八大行庫在3月4日買超上市公司金額亦有78.62億元，其中43.18億元火力集中台積電。

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若是單看八大行庫近5個交易日對上市公司買賣超情形，以仁寶（2324）買超1萬7788張最多；其次是聯電（2303）的1萬1115張；台積電以10914張排名第3；其後依序是永豐金（2890）8982張；友達（2409）買超7596張。

至於8大官股行庫上周對上市公司買超第6至10名分別是鴻海（2317）共7146張、元大金（2885）6003張、日月光投控（3711）5042張、彰銀（2801）4899張、中信金（2891）的4896張。

而在賣超表現上，上周八大行庫賣最多的是大同（2371）賣2萬9314張、凱基金（2883）賣9430張、中鋼（2002）賣7495張、新光金（2888）賣7212張、大成鋼（2027）賣5952張、玉山金（2884）賣5271張、台泥（1101）賣4187張、英業達（2356）賣3839張、群創（3481）賣3615張、台中鋹（2812）賣3367張。