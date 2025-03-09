她38歲就退休環遊世界　從3000萬滾到4500萬

▲張Ceci早在38歲財務自由環遊世界，靠著聰明投資，10年過去，資產大增5成。



圖文／鏡週刊

38歲財務自由環遊世界係金ㄟ！臉書「女孩向錢進$」版主張Ceci就是活生生的例子。早在26歲時，她就訂下離開職場的目標：有車、有房、至少3,000萬元資產，不僅38歲達陣，而且在退休後10年後的今天，資產再成長5成，來到4,500萬元。關鍵則在於，每天必定讀新聞至少15分鐘、危機入市、高檔調節持股。

「38歲就退休環遊世界。」許多人聽到的第一個反應多半是「不可能吧！」但臉書「女孩向錢進$」版主張Ceci做到了！而今年是她退休的第10年，全球旅行超過20個國家，每週固定慢跑，閒暇時陪伴家人，則是她的日常。

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負債百萬 被父逼還清

張Ceci說，剛工作時，曾因隨意消費負債百萬元以上，被爸爸逼著還清後，才痛定思痛改正這樣的習慣，「26歲時我幫自己訂下退休條件：有車、有房、存款至少3千萬元。」慶幸的是，38歲那年她做到了，加上當時職涯已經來到天花板，所以毅然離開職場，拿回時間自由。

「讓我安心退休的主要原因是，投資上找到適合自己的方式：跟著趨勢走，買對價值成長股，配置全球型ETF，所以不擔心離開職場、收入中斷的問題。」攤開張Ceci的投資地圖，目前有70％資產分布在全球ETF，20％投入成長股，包含好市多、輝達、谷歌、微軟等，剩餘的則是現金、台股、債券及新興市場，「算下來，每年平均投報率在10％至15％左右。」而退休十年後，如今她的資產更膨脹到約4,500萬元。





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