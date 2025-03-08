童子賢18字評魏哲家　直言台積電不能「一個人武林」：要走出去

▲和碩董事長童子賢表示，台積電不能活在「一個人的武林」，應該走出台灣去佔領不錯的戰略位置，廣結善緣鞏固自己地位。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台積電宣布在美國加碼投資，導致業界擔憂台灣本土半導體產業的優勢可能會受到影響。對此，代工廠和碩董事長童子賢以18字評論，「要肯定台積電的功力，要信賴魏哲家的智慧」，更直言台積電不能活在「一個人的武林」，應該走出台灣去佔領不錯的戰略位置，廣結善緣鞏固自己地位。

童子賢8日在風傳媒11週年社慶論壇上表示，針對台積電加碼投資美國1000億美元，他聽過了相當多人的意見，但意見相當分歧，而他認為，大家應要肯定台積電的努力、要信賴董事長魏哲家的智慧，像是打棒球，在壘上有人、球數2好3壞的情況下，投手的實力與判斷力將是勝負關鍵。

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童子賢進一步指出，在全球半導體產業鏈中，有許多不同的產業與生態，台積電在產業鏈中表現出眾，是台灣的驕傲，但台積電不能活在「一個人的武林」，不能完全不理會江湖風波，應該要走出台灣去佔領不錯的戰略位置，廣結善緣鞏固自己地位。

童子賢也談到，許多人認為台積電在美國投資會掏空台灣的資源，他認為這種看法過於誇大其詞，他反而更擔心台灣過度依賴矽盾，可能會導致「荷蘭病」出現，台積電在全球競爭中表現優異，確實值得台灣人驕傲，但台灣不能只依賴一種產業，否則一旦該產問發生問題，台灣的經濟就可能會受到重創。

針對台積電加碼投資美國，宏碁創辦人施振榮8日也說，國際化是台灣國力的延伸，而台灣的能力已經大大超過其小小的市場，然而台灣沒有足夠的人力、土地和電力來支持台商的發展，因此台商應該要走向國際，並在全球各地發展自己的業務，利用國際市場的資源，如人才、土地和電力等

對於台積電在美國設立研究和開發中心的決定，施振榮認為，這是一個正確的決定，將最先進的技術留在台灣，而美國的研發中心則可以進行其他的研究和開發工作，他希望台灣能夠學習日本的教訓，不要因為不願意進行技術轉移或投資國外的技術，而導致產業的衰退。