受台積電影響！他求問「006208買點」　網點出1關鍵：可刪App

▲原PO想知道，006208的買點是何時？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

006208（富邦台灣采吉50基金）是討論度頗高的ETF，近日有網友發文表示，這陣子台積電的股價起起伏伏，連帶影響006208，因此他就想知道，109元左右的價位是可以買的嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

近日有男網友在Dcard上，以「006208何時是買點」為標題發文，提到最近台積電股價波動不定，連帶影響到006208。他透露自己現在持有566股的006208以及4張00929，目前虧損約4300元。

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對此，原PO詢問，如果認賠賣出，他應該要改買109元的006208？還是改買100股台積電？還是要等到虧的部分賺回來之後，再考慮是否要改變投資標的呢？請大家給點意見。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「投資最好的時機點是10年前，其次則是現在」、「到現在還要問你以上3點問題，代表你根本還沒做好半點功課，建議你還是放定存吧」、「現在入場就不錯」、「天天都是買點」。

也有不少網友認為長期投資的話，根本不用擔心，「就讓它繼續跌吧，反正我們看的是10年20年，專注在賺本金比較重要」、「如果想炒短線的話不要買吧，但長期的話沒差，都買006208」、「可以蓋牌刪App，3年後再來看總報酬率。這2個標的都是可以長抱的，不要才幾天漲跌就在那邊擔心」。