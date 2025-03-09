台股周線連二黑跌破半年線　外資投信：選股不選市

▲台股今天下跌。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股持續受到市場不確定因素導致投資信心不足影響，上周周線下挫477.11點，跌幅-2.07%，周線連二黑，滑落到半年線之下，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，指數走勢可能出現止穩反彈後，可能國際情勢及川普政策等因素回落，預期震盪幅度加大，指數空間上檔有限，建議關注川普關稅後續細節，以及新趨勢如機器人、自駕車、AI裝置等，台股將以族群及個股表現為主，操作以選股不選市為主要策略，AI可聚焦先進製程、封裝、邊緣運算、規格升級IC設計、光通訊、低軌衛星、機器人等。

全球受到美國總統川普的關稅議題衝擊，今年來加權指數走勢由紅翻黑，下跌-1.99%，晶圓龍頭大廠股價跌幅更是達-6.51%，若分析電子、金融、傳產指數今年來表現，以電子指數最為弱勢，年迄下跌-4.49%，金融與傳產指數則是維持正報酬，同期間漲幅分別為2.36%、5.12%。

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杜欣霈分析，市場投資情緒主要受到川普關稅政策牽動，加權指數回測半年線位置，由於川普關稅戰牽動全球供應鏈，且政策變化快速，預期短期內不會平息，行情將仍會受關稅消息面干擾。雖然晶圓龍頭大廠赴美投資讓關稅不確定因素消除，但因台股整體上升動能仍須等待其他電子類股同步回神。

目前AI指標股輝達股價相對弱勢、關稅政策影響下，短線要見到科技股大幅轉強機率較低，且需注意的是，由於國際局勢演變為大國之間的角力影響，預期台股指數空間也將受到限制，預料近期市場焦點將聚焦台股法說、本月下旬的輝達GTC大會、FOMC會議等事件。

台股投資焦點研判AI仍是投資主軸，包括科技產業獲利年增幅為三大類股之冠，且成長幅度上看近三成，台廠供應鏈能持續受惠，另外，今年的世界行動通訊大會MWC主軸圍繞傳輸、物聯網、AI、企業應用等，可看出AI趨勢發展不變，惟投資內容將與過往轉變，如從過往雲端AI相關零組件，轉換為邊緣AI及其他新趨勢。