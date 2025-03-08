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國泰金數位科技職缺逾800創新高　向跨域、跨界人才招手

▲▼ 國泰金控 。（圖／國泰金控）

▲國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信共開出逾7,500名職缺，包括五大職系中的數位科技人才廣招超過800名、儲備幹部逾80名等；此次校園徵才具備3『I』特色：International、AI、IT，代表國泰持續前進及轉型的人才重點策略。（圖／國泰金控提供）

財經中心／綜合報導

國泰金控今（8）日參與2025年度台大校園徵才博覽會，針對金融科技、上雲、AI等趨勢浪潮，今（2025）年以數據、雲端、軟體工程等數位科技職缺備受關注，數位科技人才需求逾800位，較去（2024)年大增60%，創下歷年新高，成為今年度徵才一大亮點。為滿足多元金融場景業務需求，國泰也擴大向非傳統金融本業的跨界人才招手，如醫學公衛、環安、消防、土木工程等領域皆熱烈歡迎，充分展現國泰對跨界、跨域人才不設限的態度。今年國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券、投信預計招募逾7,500名內外勤職缺，橫跨五大職系包含有82名儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃與業務菁英等。期盼各界跨世代、跨領域優秀人才加入「國泰共生圈」，與大樹共生、共學、共創更好。

▲▼ 國泰金控 。（圖／國泰金控）

▲台大校長陳文章（圖左）親蒞國泰攤位，參與國泰金控「職系分類帽」小遊戲，由國泰投信總經理張雍川（圖右）擔任職系領説員；透過性向興趣答題測驗，結果吻合「財投精算」人才需求，大讚國泰辨識人才創新十分有趣。 （圖／國泰金控提供）

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「今年國泰金控暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信共開出逾7,500名職缺，包括五大職系中的數位科技人才廣招超過800名、儲備幹部逾80名等；此次校園徵才具備3『I』特色：International、AI、IT，代表國泰持續前進及轉型的人才重點策略，更以『國泰共生圈』為主軸，呼應 『Better Together』 品牌理念，相信國泰的每一份子都非常重要，在不同崗位及領域上都能有所貢獻，我們熱烈歡迎各個領域的年輕好手加入國泰大家庭，一起向下扎根、向上成長」。

在攬才面向，國泰全力推動數位轉型，致力於創造最具競爭力的金融服務場景，並以前所未有的力道進行人才整合及布局，因此數位科技人才、跨界、跨域人才等為今年訴求目標，並全面聚焦AI技術應用與治理、數據上雲、區塊鏈、Web3、金融醫療整合，如透過iFHIR平台等技術，加速醫療數據標準化與交換，提升醫療數位轉型進程。目前已與近20家醫療機構簽訂合作備忘錄（MOU），攜手建立國泰金融醫療生態圈，以及東南亞數位金融等新興戰略領域；國泰也推出多項高潛力職缺，包括AI資料科學分析師、雲端數據管理師、區塊鏈架構師、商業數據分析師、以及UI/UX用戶體驗設計師等，希望能吸引具前瞻視野及專業技術的人才加入，為推動金融科技未來發展注入源源不絕的創新動能。

▲▼ 國泰金控 。（圖／國泰金控）

▲國泰金控參與2025台大校徵，工作人員化身「『樹』學家」，展攤也透過職系元素表、職系分類帽等參與，讓優秀青年人才清楚掌控職涯未來。（圖／國泰金控提供）

以國泰人壽為例，期待以 AI 技術發展未來智慧保險科技，針對AI治理、數據驅動等領域，尋找雲端技術人才、應用系統開發工程師，以及數據分析人才，推動公司資料與AI治理，負責相關法規調研、政策制定。國泰人壽希望讓「健康有力於你」，不只每年投入上億在健康行動，更希望跨域攬才，歡迎擁有公共衛生、健康管理背景專業人才加入商品精算單位。

此外，國泰產險透過數位轉型，將保險與科技深度結合 ，提供多元便利的金融體驗與金融友善環境，將數據驅動做為成長核心，結合數據與AI技術實現全方位的風險預測、全面作業效率精進、優化客戶體驗，推動由底層架構到業務應用的全端數據生態建構與 AI 轉型準備。從AI、數據應用分析師、AI資料科學家、雲端工程師等職缺出發，並廣招具備數據分析能力的數位行銷及會員經營人才。跨界、跨領域人才需求比以往更高漲是今年的另一個亮點。國泰產險業務小至與個人相關旅遊、住宅、手機及汽機車等保險，大至企業營運相關的財產設備、營造工程、法律責任、運輸、資訊安全等保險，因此廣邀像是土木工程、消防、營建、環安、化工或其他理工背景跨領域人才需求，以滿足國泰產險在多元場景領域風險評估的需求。

▲▼ 國泰金控 。（圖／國泰金控）

▲國泰擴大向非傳統金融本業的跨界人才招手，跨界、跨領域人才需求比以往更高漲，人資與現場同學說明國泰職系規劃、職涯發展與人才藍圖。（圖／國泰金控提供）

因應金融商品多元化趨勢，國泰世華銀行近幾年也在AI技術應用發展與系統上雲等重大業務積極發展，開出包含前後端工程師、產品/專案經理、AI資料科學分析師、雲端工程師等職缺，更強化財務金融與通路業務團隊，期待具有投資分析、風險控管、財富管理及數位通路經營經驗的專業人士，攜手開發創新的金融商品與服務。國泰證券致力提供絕佳的數位投資體驗，邀請對數位金融與資訊科技的潛力之星加入團隊。國泰投信則在數位轉型與金融科技發展上高度投入，著重跨領域合作、創新思維與數據應用，職缺涵蓋AI應用、數位平台開發、產品創新、軟體工程與投資研究等多元領域。

在留才面向，因應AI及雲端人才跨業競爭激烈，除了從外部尋求戰力，投入內部培訓相形重要。國泰自去年展開「雲世代計劃」，目標於 3 年內透過系統化培訓打造 200 位同仁在內的高度專業雲端團隊，實現集團數據上雲及混合雲的戰略目標，規劃橫跨金控、人壽、銀行，及產險共同培訓，讓同仁上手上雲專業，並銜接實務專案應用；至今透過該計畫考取 AI 及雲端證照數已累計超過 150 張。國泰人壽也推出「全員GenAI公民計劃」，動員32個部室、培育73名數據種子，推動公司內部AI應用普及化，目前已高達9成內勤員工取得完課認證，更由董總領頭學習AI課程，期能將「人工智慧DNA」由上而下深植組織文化。

為讓跨世代、跨族群、多元背景的優秀人才都能發揮潛能，國泰致力於推動「彈性工作」與「員工體驗」，於內部建立多元溝通機制，支持每位同仁自我發展以及優質數位學習體驗等，獲富比士「2024全球最佳雇主」台灣唯一登前百大企業。誠摯歡迎大專院校新鮮人或想轉換跑道的經驗人才，一起加入「國泰共生圈」。

▲▼ 國泰金控 。（圖／國泰金控）

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