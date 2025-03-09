快訊／加油等等！明起汽油大降0.5元　柴油降1元

▲明日起油價大降。（圖／記者廖婕妤攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.5元及1.0元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.9元。本周因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.2元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌，浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價下跌4.57美元，新台幣兌美元匯率貶值0.088元，跌幅為4.61%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調降0.3元及0.8元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，惟計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元，國內汽、柴油實際每公升價格各調降0.5元及1.0元。

經濟部公告指出，本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整0.2元均由台灣中油吸收，114年累計至2月底止，台灣中油共吸收約30.17億元。