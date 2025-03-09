全家餐飲去年每股賺5.39元　擬配息4.5元

▲全家餐飲董事長吳勝福。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

全家餐飲（7708）公告2024年財報，全年合併營收為23.79億，年增9.3%；稅後淨利為1.28億，年增27.1%；EPS為5.39元。董事會決議通過擬配發每股現金股利4.5元，以7日收盤價95.5元計，現金殖利率約4.7％，並於5月28日召開股東會。

全家餐飲旗下有「大戶屋」、「bb.q CHICKEN韓式炸雞」、「IKIGAI燒肉」等品牌，目前全台總店數為72家，其中，首個自創品牌IKIGAI燒肉今年1月開出第6家店，攜手金色三麥（7757）打造首家IKIGAI燒肉餐酒館；大戶屋持續搶進各大商場，並跨入空白縣市新開店，皆為營收挹注新成長動能。

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在跨通路合作部分，有效運用集團綜效資源，除了與全家（5903）合作推出季節和節慶相關商品外，bb.q CHICKEN更進駐全家現做料理區，與全家SOHOT炎選聯名推出在韓國暢銷20年年銷超過千萬隻的韓式火焰辣烤雞腿和燻香雞腿排，引發網路熱議、買氣高漲，未來將持續透過全台超過4,300店實體店鋪，接觸並了解消費者需求，發揮集團資源生態圈效益。

全家餐飲指出，今年將持續主攻日常個人食之剛性需求，目標每年展店8-10家，3年內朝百店規模邁進；在跨通路合作部分，將擴大與全家進行聯名開發商品，並深化雙方會員合作，未來更期望朝向多元銷售通路發展，創造營收成長雙動能。