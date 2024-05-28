黃仁勳來了「台股屢創新高」！謝金河：以前說台積電破千是開玩笑

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，引起旋風。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，市場引起旋風，台股指數及AI相關概念股如台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）股價也不斷推高。對此，財信傳媒董事長謝金河28日形容，幾年前說台積電有千金股的實力「以為在開玩笑」，這種財富現場愈來愈可怕，「是一個不可思議的現象！」

「過去一年，黃仁勳帶著世界往前跑！」謝金河說，黃仁勳再度來台，整個資本市場再掀起一陣旋風。去年這時，黃仁勳到台大為應屆畢業生致詞，前一天，他到饒河街逛夜市，手上提著麻花捲，「這個畫面瘋傳全台灣，黃仁勳要同學用力奔跑，不要用走的，不要成為被獵食者。」

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他回顧，輝達股價就在「那一天」大漲。22年前，輝達股價只有108.13美元，市值266億美元，如今飛奔至1,064.75美元，市值2.619兆美元，成為僅次於微軟，蘋果的全球第三大企業。此外，輝達市值也超過Aramco石油公司的2.458兆美元，意味著晶片的重要性已超過石油。

謝金河表示，過去一年，輝達的市值幾乎成長近10倍，AI貫穿整個資本市場，幾乎所有大咖的企業家都必須為AI的未來說幾句話，AI也成為今年畢業典禮最熱門的話題，「今天台股的台積電、聯發科、鴻海、廣達、華碩電腦等股價都跟著輝達而轉變。」

「幾年前，我說台積電股價可能上千元，大家以為在開玩笑。」謝金河指出，如今有黃仁勳帶路，連台積電資深副總張曉強都表示「半導體黃金時刻已經到了」，台積電2030年產值上看1兆美元。

謝金河說，台積電股價已到878元，市值跑到22.48兆台幣；台積電美國ADR到160.66美元，市值8,299.21億美元，「看起來新台幣1,000元，ADR市值破1兆美元的可能性愈來愈高，台股也因為台積電，加權指數撐高到大家不敢置信的位置。」

「這種財富現場也愈來愈可怕，一家輝達市值超過整個德國股市的總和，這也是一個不可思議的現象！」謝金河也表示，「這次黃仁勳再度來台，會再刮起什麼樣的旋風？大家拭目以待。」