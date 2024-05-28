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TikTok落地「才能打擊詐騙資訊」！黃彥男：台灣需跟隨美國腳步

▲數位發展部長黃彥男。（圖／記者楊絡懸攝）

▲數位發展部長黃彥男。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

對於短影音平台TikTok（抖音國際版）等相關政策，數位發展部長黃彥男28日指出，「打詐專法」儘速三讀屆時將可納管TikTok；此外，他也希望TikTok在台灣落地，因為只有當網路平台落地化，就必須合乎台灣法規，當有假新聞、詐騙資訊發生時就要配合下架，也才能依法懲罰。

美國政府近期要求短影音平台TikTok（抖音國際版）9個月內脫離中國母公司「字節跳動」，如果不遵守，就將禁止TikTok在美國應用程式平台上架。未來TikTok配合斷開母公司並符合相關法規，台灣將會順勢連結美國版的TikTok。

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針對此事，黃彥男表示，正密切關注美國的後續發展，目前來說，TikTok其實就是在美國落地，並配合當地法規；他也很希望TikTok於台灣落地，如此一來，就能確保假新聞、詐騙、兒少犯罪不再發生，因為當平台有這些假資訊，就要配合下架。

黃彥男指出，雖然台灣不像美國一樣會禁止應用程式平台上架，但可以管控網域系統（Domain Name Server）的流向。意思就是說，台灣用戶前往TikTok網站會自動連上美國版App；如果TikTok不配合美國法規，當美國政府禁止，台灣也無法讀取相關內容。

「美國是自由國家，但在新聞自律上、尤其是有害的兒少犯罪等不良訊息，也會有很多輿論力量、很多方法讓這些內容下架。」黃彥男指出，不論美國是否下架TikTok，都將祭出更嚴格的管控措施，屆時台灣僅需跟隨美國腳步。

事實上，新上任數發部長不到2周的黃彥男是知名的資安專家，他認為，台灣是一個非常好的地方，不該被詐騙汙染，《電子簽章法》將從源頭管理要求網路平台刊登廣告實名制，「打詐專法」則要求平台在台灣設法律代表人「類落地」，他希望運用自己的資安專長，防範台灣陷入詐騙危機，同時也會進一步力挺台灣AI軟硬體實力。

關鍵字： TikTok數發部黃彥男打詐詐騙

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