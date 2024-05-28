新人聽老闆「2句口頭禪」當天離職！她喊玻璃心　網逆風：誰都不爽

▲被罵髒話後，新人果斷離職。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果老闆把髒話當成口頭禪，會不會因此離職？近日有女網友發文表示，他們老闆罵新人兩句髒話後，對方就當天離職，讓她覺得很扯。貼文曝光後，底下網友都看不下去，紛紛直呼「還口頭蟬咧，難聽死了，離職剛好而已」、「管你是不是口頭禪，上工不到一天直接被噴誰都不爽」。

女網友在Dcard上，以「新人一天就離職」為標題發文，提到他們公司最近來了個新人，但是老闆不過才罵兩句髒話，對方當天便離職，說只做到今天。她透露，老闆那兩句話就是口頭禪而已，現在年輕人都這麼玻璃心嗎？她覺得這狀況很扯。

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貼文一出，底下網友紛紛表示，「你老闆沒被告就要下跪感謝人家了，離職怎麼了嗎」、「是我落伍了嗎？什麼時候忍受髒話是職務範疇」、「用口頭禪當罵別人髒話的藉口」、「今天換成是我也離職喔」、「逆風到爆，有問題還不自知」、「你好奴喔，乖乖服侍好你的老闆，別放出來害人」、「有問題的是誰都不懂」。

還有網友拋問，「髒話？哪個字？老闆想被告？」原PO則在留言處補充，「兩個字跟三個字都有」，但是並非針對新人，真的只是口頭禪而已。

律師李衣婷之前曾在「中小企業法律諮詢服務網」上表示，針對主管謾罵員工髒話，若是在不特定人或多數人可以共見共聞的狀態下，確實可能構成《刑法》上的「公然侮辱罪」；如果是在封閉空間，只有主管和員工兩人，並無其他人在內或經過，則與「公然」要件不符，但也可能構成《民法》上的侵權行為。