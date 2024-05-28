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我國海運管理列東京備忘錄白名單第14名　七連霸且排名大躍升

▲美國線本周每大箱運價多數漲1-2百美元。（圖／陽明海運提供）

▲我國海運管理列東京備忘錄白名單第14名。（圖／陽明海運提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局今(28)日表示，東京備忘錄(TOKYO MOU)已於5月公告最新的海運管理績效年報，本次共計62個國家列入評比，我國再次榮登東京備忘錄「白名單」國家，已是連續第7年獲得白名單的肯定，排名更由去年的第22名一口氣進步至第14名，排名在日本、韓國、新加坡、香港與中國之上。美國海岸巡防隊並同步頒布最新年報，我國亦列為零留置的優良船旗國。

東京備忘錄為世界上9個港口國管制合作策略聯盟組織之一，針對到訪東京備忘錄國際港口之外籍船進行港口國管制檢查，主要目的為消弭次標準船所帶來潛在之海事安全及海洋污染風險，我國位處東京備忘錄管制範圍，所以東京備忘錄的成績最能體現我國國輪的管理績效。

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▲我國排名在日本、韓國、新加坡、香港與中國之上。（表／航港局提供）

▲我國排名在日本、韓國、新加坡、香港與中國之上。（表／航港局提供）

美國身為世界第一大經濟體，世界各國透過海運與美國往來非常頻繁，美國海岸巡防隊(USCG)也發展出其專屬的船舶檢查及評比機制，獨立於其他港口國管制組織，到訪美國港口的外籍船舶均由美國海岸巡防隊依船舶風險評估結果實施抽查。

航港局強調，在後疫情時代全球經濟持續復甦，9成以上的國際貿易商品都是靠海上運輸，海運對我國的經濟發展至關重要，航港局積極關注國籍船舶於全球海域航行安全及環保等議題，積極辦理國際海事組織頒布之國際公約內國法化作業，並持續精進我國國輪管理效能，善盡國際公約責任，以維持東京備忘錄及美國海岸巡防隊的優異成績，攜手我國優良航商及驗船中心共同提升國際海運市場競爭力。

關鍵字： 我國海運管理列東京備忘錄白名單第14名七連霸排名大躍升

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