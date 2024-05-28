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因美國將加徵關稅大陸企業提前出貨　缺櫃問題更加惡化

▲高雄第七貨櫃船中心完啟用後，讓其他貨櫃中心有了靈活調度空間，一家船公司分租不同貨櫃中心碼頭現象正在消除。（圖／港務公司）

▲因美國將加徵關稅，大陸企業提前出貨，缺櫃問題更加惡化。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

為躲避美國8月1日對中國部分商品加徵關稅，大陸媒體報導指出，相關企業紛紛提前出貨，讓貨櫃船運市場缺櫃問題更加惡化。我國三大貨櫃船公司因為近幾年造了很多貨櫃，目前並未出現缺櫃問題，不過三家公司在本月內都陸續公告加買貨櫃一到兩批。

萬海(2615)今(28)日公告在今年3/25-5/28買進新造貨櫃16,600只，平均單價3129.4美元，另今日董事會通過再加買一批；陽明(2609)在本月10日公布董事會通過加買貨櫃一批；長榮(2603)是在本月7日公告子公司買一萬只貨櫃，交易總金額3230萬美元，本月14日再公告買17,500只貨櫃，總交易金額6517萬美元。

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業界高階指出，現在造櫃廠都已不接單，貨櫃三雄公告的應該是已經接洽好的訂單。淡季的時候造櫃從下訂到交櫃僅需一個月時間，現在下訂要第四季才能交櫃，不過第四季因已進入淡季，美國加徵關稅也已實施，估計屆時已經不缺櫃了。

大陸媒體到報導指出，中國國際海運貨櫃集團(中集)物流營運總監盧春榮表示："隨著美國對中國進口產品的新關稅在三個月內生效，出口商正在爭先恐後地盡快發貨。因拜登政府近日宣布計劃對電動車、半導體、充電電池等中國進口產品加徵關稅，並宣布最快8月1日生效。

關鍵字： 美國加徵關稅大陸企業提前出貨缺櫃問題更加惡化

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