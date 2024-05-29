「大排長榮」盛況再現！長榮航股東會紀念品換領潮噴至信義路口

▲長榮航股東會紀念品領取人潮從B1排到仁愛路及信義路口。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今（29）日舉行股東會，這次股東會紀念品送出「陶瓷保溫杯墊禮盒組」，一早就吸引上百名股東前來排隊領取，排隊人潮從B1一路排到1樓、再延伸到仁愛路及信義路口，相當熱絡。

長榮航今年股東會紀念品送出「陶瓷保溫杯墊禮盒組」，內容物包括保溫盤、380ml陶瓷杯、陶瓷杯蓋及攪拌棒，持股未滿1000股的股東，就需要親自出席股東會才可以領取，因此一早就湧現排隊人潮。

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▲長榮航2024股東會紀念品。（圖／記者廖婕妤攝）



▲長榮航股東會紀念品領取人潮從B1排到仁愛路及信義路口。（圖／記者廖婕妤攝）



長榮航去年沒有發放股東會紀念品；2022年則送出統一超商商品卡50元，當時是睽違13年來再度發放股東會紀念品，讓股東又驚又喜、直呼是禮輕情意重；至於再前一次發放紀念品則是2008年，送出保鮮盒二入組。

長榮航2023年全年合併營收為2003.57億元，稅後淨利為215.94億元，不過由於股本增加，EPS為4.01元，則為歷史次高表現，董事會決議擬配發每股1.8元現金股利。長榮航去年營收與獲利寫下歷史新高，也讓公司決定再度發放股東會紀念品、且豪華大升級，讓不少股東都相當期待。

▲長榮航股東會紀念品領取人潮從B1排到仁愛路及信義路口。（圖／記者廖婕妤攝）