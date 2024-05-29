揚秦股東會通過配息3.6元　下半年進入營運旺季

▲麥味登。（圖／揚秦提供）
記者廖婕妤／台北報導
早餐店霸主麥味登母公司揚秦（2755）今日召開股東會，順利通過配發每股現金股利3.6元，董事長卓靖倫表示，去年營收獲利都繳出股票上櫃以來新高；展望後市，下半年進入營運旺季，麥味登持續朝千店目標邁進、炸雞大師持續加強印尼及馬來西亞區域展店，可望持續帶動營運成長。
卓靖倫表示，揚秦2023年以獲利1.32億元寫下歷史新高紀錄，業績增長除受惠於疫情影響式微，整體餐飲內需升溫外，旗下早午餐品牌麥味登門市升級轉型、APP會員募集有成，偕同台式炸雞品牌炸雞大獅國內外店數穩定增長，一同帶動整體營收向上提升。新品牌涮金鍋去年10月進軍火鍋市場，多品牌帶動營運動能。
展望後市，卓靖倫表示，下半年將進入營運旺季，麥味登將以多元店型進軍各式商圈，朝向千店目標邁進，持續推動數位轉型，透過APP預約點餐與門市掃碼點餐，提供顧客更便利的消費體驗；炸雞大獅持續推動海內外展店，除了為進軍美國市場做好準備外，更將加強印尼與馬來西亞區域展店，加速擴大代理區域與店數成長；涮金鍋預計於下半年開放加盟，透過各品牌加盟系統驅動下，帶動揚秦營運持續成長。
卓靖倫指出，營運團隊參酌國際餐飲潮流、因應餐飲市場未來發展趨勢及考量產業景氣環境，擬定經營策略與業務發展計劃，將持續拓展品牌市佔率並朝向高附加價值餐飲邁進，以擴大經營效益，提高品牌能見度，強化商品特色，迎合飲食新趨勢，同時強化加盟門市管理，提升整體服務水準，並全心投入永續ESG與國際社會接軌以樹立早午餐產業標竿。
截至目前，麥味登總店數862家，炸雞大獅海內外店數113家，REAL 真‧Cafe‧Bread店數5家，涮金鍋店數1家。
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