揚秦股東會通過配息3.6元　下半年進入營運旺季

遭00940剔除！佳世達陳其宏：成績回到該有表現 ETF會再找回來

「月月配巨嬰ETF」元大臺灣價值高息ETF（00940）日前調整成分股，其中，佳世達（2352）被剔除，被市場視為賣壓導致股價不見起色。對此，佳世達董事長陳其宏29日表示，ETF選股是很合理的事，「我們只要把公司本業做好，自己成績回到該有的表現，相信ETF會把我們再找回來。」

黃仁勳美食+1！現身松山區「王記府城肉粽」 粉絲擠爆現場

外號「行走的3兆男」、輝達創辦人黃仁勳在台北市各大餐廳出沒引發粉絲追隨，今（29）日有民眾在台北市松山區「王記府城肉粽」直擊黃仁勳進店用餐，餐後還大方與粉絲互動，在店門口簽名，引起大批人潮湧入。

黃仁勳台北美食圖鑑出爐！「3兆男」吃紅12家餐廳 網：要排隊了

擁有「3兆男」封號的輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳將於本周日（6月2日）在台灣大學綜合體育館進行主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，會前媒體捕捉「野生3兆男」在各地吃透透的身影，資深媒體人吳佳晉更在臉書粉絲團「晉聊些五四三」整理出12家黃仁勳吃過爆紅餐廳，引發討論。

「大排長榮」盛況再現！長榮航股東會紀念品換領潮噴至信義路口

長榮航（2618）今日舉行股東會，這次股東會紀念品送出「陶瓷保溫杯墊禮盒組」，一早就吸引上百名股東前來排隊領取，排隊人潮從B1一路排到1樓、再延伸到仁愛路及信義路口，相當熱絡。

新光金購併增買家股價漲近2% 傳中信金爭娶「公司不評論」

金融股漲多回檔，惟新光金（2888）、三商壽（2867）今（29）日各擁題材，在類股中逆勢走強。三商壽漲逾3%至7.57元，新光金則漲近2%至9.17元。

連13周創高！台股ETF受益人835萬人 00946、00878、00929人氣旺

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，61檔台股ETF受益人最新一周增加27968人，來到835萬人為連續13周創新高，進一步統計，去年底台股ETF受益人僅6070728人，目前已來到8350347人，增加了2279619人；而今年來61檔台股ETF含息報酬率平均上漲17.11%的好表現，也讓投資人趨之若鶩。

AI大趨勢來臨！佳世達已布局「多元AI應用」 看下半年景氣回溫

佳世達（2352）董事長陳其宏29日表示，去年是辛苦的一年，而今年第一季則延續去年的情形成營運谷底，不過，目前看到訂單能見度有所提升，低點已過，第二季起逐季回溫，下半年將有明顯的回升。

蚵仔麵線必考題 新科主計長秒答「小碗55元、大碗65元」

新任主計長陳淑姿今（29）日立法院業務報告，面對立委賴惠員詢問「台北一碗蚵仔麵線多少錢？」陳淑姿秒答「有分大小碗，小碗55元、大碗65元」她補充，自己去士林夜市有特別詢問。

長榮航小股東嫌配息1.8元太少 董座：已盡最大努力

長榮航空（2618）今（29）日召開股東會，有小股東認為去年每股賺4.01元、只配息1.8元太少，對此，董事長林寶水解釋，航空事業機隊、設備方面購置成本要投入金額較大，配發1.8元已經很高、將近百億元現金，盡了最大的意願，將來努力經營，發出讓股東更滿意的現金股利。

抽中有望現賺4.4萬 巨漢30日開放申購

無塵室系統工程廠商巨漢系統科技（6903）初次上櫃普通股股票承銷案，本次辦理公開申購的承銷價格為151元，公開申購張數1,193張，公開申購期間為5月30日至6月3日，並於6月5日公開抽籤，預計於6月中旬掛牌上櫃，若以28日收盤價195元計算，抽中一張有望現賺4.4萬元。